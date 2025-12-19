新蒲崗「水馬陣」過馬路逼爆似年宵 運輸署督促承辦商調整(有片)

社交平台流傳多條影片，指新蒲崗彩虹道近大有街、啟鑽苑對出的行人過路處，近日因房屋署擴闊道路工程設置水馬，導致安全島空間大幅縮窄變「樽頸」位，下班繁忙時段人流擠擁過馬路，但因兩邊位置擺滿水馬令安全島空間變得狹窄，行人難以及時穿過需緩慢前行，有人更被逼出馬路，場面被指如行年宵市場，更有途人形容：「好多人，我以為自己要去倒數」。運輸署回應已與相關部門協調，敦促承辦商調整水馬範圍，並將於繁忙時段延長行人綠燈時間。

放工逼出馬路險象環生 有人當場報警 該路段為許多前往新蒲崗工廠區的打工族必經之路，自2024年12月起展開道路工程，預計2027年4月才全面竣工。影片可見放工時間，人潮前往鄰近的港鐵鑽石山站或巴士站，當現場交通燈轉紅燈後，大量路人停留在安全島外，與行駛車輛刷身而過，部分市民被逼出馬路，趁轉燈時冒險衝燈跑向對面行人路，現場險象環生，更有人當場報警。有該區附近居住或工作的網民指「水馬頂住晒」、「唔講我以為排隊行年宵」、「咁樣逼法，再加上一個失敗嘅司機分分鐘出事」、「條馬路起碼整咗2至3年，都唔知點解可以整咁耐」、「多人到要做埋行人專用區，好似旺角咁」。昨晚警方隨即派出多名交通警於現場維持秩序。

運輸署表示，房屋署正於彩虹道展開擴闊工程，包括擴闊彩虹道近大有街的行人過路處。為配合工程推展，房屋署正在上述交界處實施臨時交通安排。運輸署已聯同警務處和房屋署的工程承辦商檢視有關臨時交通安排，並督促工程承辦商儘快安排調整水馬的範圍以增加該過路處的寬度。該署亦會密切監察相關路口的交通情況及適當地調校交通燈的燈號時間設定，包括於繁忙時段適度延長該過路處的行人綠燈時間，方便行人橫過馬路。