新藥註冊制度證明書要求擬二減一 崔俊明指香港有能力把關(資料圖片)

新藥註冊制度要求須取得至少兩個列表地方監管機構的「藥劑製品證明書(CPP)」，據報港府正研究修改新藥註冊制度，方向之一是將CPP要求「二減一」，即只需獲一個國家或地區發出CPP，但無意直接准許本港或內地研發新藥註冊，料在《施政報告》會有公布。 醫院藥劑師學會會長崔俊明在電台節目指，學會同意將CPP要求「二減一」，指香港有可靠制度，有能力和人才把關及處理第一層藥物審批。他指藥劑業界對建議有爭議，有人質疑修改制度是否安全，亦有人認為CPP「一張都嫌多」，因此學會並非提倡完全取消CPP要求，建議取中庸之道，採用「一張CPP加香港審批」的做法。

新藥註冊制度證明書要求擬二減一 崔俊明指香港有能力把關