新行李政策實施逾一個月 逾半會購寄艙服務 香港快運︰年底運力達疫情前180%

香港快運客機機身外內部貼上AXA標誌及宣傳海報。(林靄怡攝)

香港快運5月初推出新行李政策，票價由兩種變為四種，購買最平「輕便飛」機票的乘客，只能攜帶一件非行李箱隨身行李上機，政策推行至今，香港快運航空商務總監王基傑昨指，乘客正慢慢適應，未有收到很大投訴。他補充指，逾半乘客購買機票時，已選擇購買行李寄艙服務，

王基傑又指，通關後半年，香港快運的運力已回復疫情前水平，目前運力更達至疫情前150%，預計年底會增至180%；今年暑假運力按年增長五成，公司未來會繼續增加機長人手，預計年底前飛機數目由現時34架增至40架。