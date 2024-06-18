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2024-06-18 04:31:52
日報

新行李政策實施逾一個月 逾半會購寄艙服務 香港快運︰年底運力達疫情前180%

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香港快運

香港快運客機機身外內部貼上AXA標誌及宣傳海報。(林靄怡攝)

香港快運5月初推出新行李政策，票價由兩種變為四種，購買最平「輕便飛」機票的乘客，只能攜帶一件非行李箱隨身行李上機，政策推行至今，香港快運航空商務總監王基傑昨指，乘客正慢慢適應，未有收到很大投訴。他補充指，逾半乘客購買機票時，已選擇購買行李寄艙服務，

王基傑又指，通關後半年，香港快運的運力已回復疫情前水平，目前運力更達至疫情前150%，預計年底會增至180%；今年暑假運力按年增長五成，公司未來會繼續增加機長人手，預計年底前飛機數目由現時34架增至40架。

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運力上升外，服務同樣增加。香港快運、AXA安盛、AXA Partners昨宣布成為獨家合作夥伴，為旅客提供全面保障及服務；遊日本更享有雙倍保障額。

市民即日起，在香港快運官網預訂機票時，可一併完成投保程序，醫療及相關費用保障額達50萬元，行李及個人財物6千元，租車墊底費3千元，部分項目日本享雙倍保障額，以及免費於日本指定城市使用遙距視像診症服務。AXA安盛首席一般保險業務總監黎柱基解釋，日本是香港快運熱門航線，觀察到港人熱衷到日本自駕遊，故為租車自負額和行李及個人財物提供雙倍保障額。

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香港快運更首次將合作夥伴商標貼於機身，A321neo型號客機外及內部機身貼上宣傳海報，設計概念是由無數「安」、「盛」組成城市天際線，背景有AXA安盛商標。

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