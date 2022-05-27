新變異株｜社區疑現4宗BA.2.12.1 現有個案大多輕症

變異病毒株Omicron BA.2.12.1經檢疫酒店群組傳入社區後，社區首現4宗懷疑相關的本地個案，當中兩人在灣仔北工作。涉同樣變異株的麥當勞群組，有患者日前曾訪港鐵會展站及附近食肆，當局正調查個案之間有否關連，又稱本港至今的BA.2.12.1個案，絕大部分毋須入醫療設施。另外，九龍塘幼稚園群組再多兩名學生確診，該校累計9宗個案。

本港昨增251宗確診，包括36宗輸入個案。衛生署化驗患者陽性樣本時，發現4宗個案出現L452Q突變，初步分析並非本港正流行的BA.2.2變異株，疑為BA.2.12.1，有待全基因分析了解屬哪個分支。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，暫未有實際科學證據顯示，分支會致更嚴重病徵和較高死亡風險，又稱本港至今大部分相關變種個案病徵很輕微，毋須入住醫療設施。

社區的4宗懷疑BA.2.12.1個案，包括土瓜灣利榮大廈一家三口，以及大圍嘉徑苑嘉善閣一名女子。土瓜灣一家最早病發的63歲母親，在會議展覽中心3樓任清潔工，其73歲丈夫和37歲女兒其後亦確診及有病徵。大圍51歲女子就在會展對面的入境事務大樓1206室工作，傳染期到過灣仔交加街權記雲吞麵和新鴻基中心麥當勞等食肆。

由檢疫酒店引發的太古城麥當勞群組，居九龍灣麗晶花園第6座的67歲婦人上周去過港鐵會展站及附近大快活，當局指她與另外兩人行蹤未見重疊，料未必有直接流行病學關連，將進一步了解情況。另外，麗晶花園第6座多一戶確診，99歲老婦及其家傭與67歲婦的病毒基因一致，兩戶相距5層、不同座向，麥當勞群組至今增至12人。

九龍塘幼稚園多兩童確診

九龍塘羅福道國際英文幼稚園多一個課室有一名學生確診，當局指學生會共用洗手間及滑梯，上下課時也可能相遇，故不排除屬校內感染，但未見新個案與早前有感染的班別直接相關。連同先前有個案班房多1人確診，該校累計8名學生和1名教師確診。醫管局呈報多兩名患者離世，第五波疫情累計9,161宗死亡個案，另23間公立醫院下周二(31日)起實行特別探訪安排。