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許正宇：致力推動香港高質量發展決心

財經事務及庫務局長許正宇表示，自2023年12月公布新計劃詳情以來，政府為金融中介機構、家族辦公室服務提供者網絡成員和國際商會等舉辦了多場簡報會，吸引來自世界各地，包括中東及東南亞等地的高資產淨值人士對新計劃的興趣。政府及早啟動新計劃，體現了增強香港資產及財富管理、金融服務及相關專業界別發展的勢頭，並致力推動香港高質量發展的決心。

投資推廣署長劉凱旋則指，新計劃將鞏固香港作為人才和資本樞紐的領導地位，提升香港作為國際金融中心的優勢。政府繼續推出措施以進一步加強香港作為資產及財富管理樞紐的競爭力，新計劃的吸引力將持續提升，並會繼續致力向不同商會、國際持份者及家族辦公室推廣新計劃，與專業服務提供者及潛在申請人保持緊密溝通，以回應查詢及確保新計劃內容清晰。