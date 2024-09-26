新質生產力｜港首個高效運算服務啟用　微電子中心年內開幕

孫東表示，一條完整的創科產業鏈必須有產業的支撐，以推動香港「新型工業化」發展。(科技園提供)

內地致力發展新質生產力。香港科技園公司宣布，位於創新園(InnoPark)的基建項目，香港首個商業用高效能運算服務(High-Performance Computing, HPC)已於本月起正式投入運作；同時，微電子中心(Microelectronics Centre, MEC)亦將於今年內開幕。這兩項重要的基建設施將助力香港走向「新型工業化」的方向，配合國家推動「新質生產力」。

創新園指，HPC服務能夠以倍數幅度提高開發的效率，供本地創科和科研機構使用，協助創新業界發掘商機和優化研發流程。同時，位於元朗創新園的微電子中心(MEC)將於今年內開幕。中心將設有兩條由香港微電子研發院打造，分別為氮化鎵(GaN)及碳化硅(SiC)的中試線，為產業鏈上中下游的企業，從設計、原型製作到試產的端到端過程提供全面支持。

科技園預期微電子中心(MEC)投入服務後，將有近八成的入駐率，加上香港微電子產業勢將加速發展。科技園並計劃把元朗創新園打造為微電子生態圈，現時已物色鄰近MEC的四至五幢大樓及土地，以輔助微電子業發展。

創新科技及工業局局長孫東指，一條完整的創科產業鏈必須有產業的支撐，政府致力吸引和培育更多對實體和 數字經濟具戰略意義的科技產業，以推動香港『新型工業化』發展。他相信隨著科學園全新高效能運算服務，以及數碼港超算中心第一期設施今年內投入運作，將進一步加強支援本地對算力的龐大需求。