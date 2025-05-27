新通訊系統取消招標改直接購買　警方：基於最新地緣政治風險評估

警方指有關項目關係到警隊的日常執法工作，直接影響國家安全，而基於最新的地緣政治風險評估，決定取消招標，改以直接購買方式，物色穩妥和符合服務要求的服務供應商，並稱有關決定是基於公眾利益。(資料圖片)

警務處擬開發新一代通訊系統，以五代流動寬頻（5G）取代數碼集群無線電技術，開發系統的預算開支約20億元。警方指有關項目關係到警隊的日常執法工作，直接影響國家安全，而基於最新的地緣政治風險評估，決定取消招標，改以直接購買方式，物色穩妥和符合服務要求的服務供應商，並稱有關決定是基於公眾利益。

警務處向立法會保安事務委員會提交文件，指由於新一代通訊系統關係到警隊的日常執法工作，「直接影響國家安全、公眾安全、公共秩序以及維持治安」，警方「基於最新的地緣政治風險評估」，並考慮到潛在的中長期供應鏈及資訊保安風險，決定定基於公眾利益取消招標，以直接購買方式物色穩妥和符合服務要求的服務供應商。