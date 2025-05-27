新通訊系統取消招標改直接購買　警方：基於最新地緣政治風險評估

警務處擬開發新一代通訊系統，以五代流動寬頻（5G）取代數碼集群無線電技術，開發系統的預算開支約20億元。警方指有關項目關係到警隊的日常執法工作，直接影響國家安全，而基於最新的地緣政治風險評估，決定取消招標，改以直接購買方式，物色穩妥和符合服務要求的服務供應商，並稱有關決定是基於公眾利益。
警務處向立法會保安事務委員會提交文件，指由於新一代通訊系統關係到警隊的日常執法工作，「直接影響國家安全、公眾安全、公共秩序以及維持治安」，警方「基於最新的地緣政治風險評估」，並考慮到潛在的中長期供應鏈及資訊保安風險，決定定基於公眾利益取消招標，以直接購買方式物色穩妥和符合服務要求的服務供應商。
開支由約52億元下調至約20億元
警方指經相關市場調查，與2023年4月向保安事務委員會的簡介比較，預計項目的非經常性開支由約52億元下調至約20億元，減幅超過六成。警方計劃在6月向財委會尋求撥款，如獲批准，其後的採購安排會繼續遵從政府的政策及程序，預期系統可於2027年中起分階段投入運作。
2027年中起分階段投入運作
現時警方使用的「指揮及控制通訊系統」是自 2004 年起採用的數碼集群無線電技術（Terrestrial Trunked Radio, TETRA）作為系統的流動通訊傳輸技術。有關技術是歐洲電信標準協會於1995年制定的無線電通訊標準。警方稱經過多年來的科技發展， TETRA所提供的窄頻寬已不能追上現今的警政要求。
現時系統的保養合約於2027年屆滿，警方建議建構新一代通訊系統，採用5G取代TETRA作為警隊「指揮及控制通訊系統」基礎設施的制式，提供前線人員與指揮中心之間的關鍵通訊服務。