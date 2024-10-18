新醫學院工作組納學者專家 盧寵茂籲免惡性競爭

政府在施政報告提出設立第三間醫學院，昨日成立「籌備新醫學院工作組」，今年內邀請有意籌辦的本地大學提交建議書。醫務衛生局長盧寵茂表示，考慮到本港需求和要推動成為國際醫療創新樞紐，有必要增設第三間醫學院，惟其有機會與現有的港大和中大醫學院構成惡性競爭，財政、教學人手和學生來源等應避免影響兩所現有的醫學院。 政府在施政報告提出設立第三間醫學院，昨日成立「籌備新醫學院工作組」，今年內邀請有意籌辦的本地大學提交建議書。醫務衛生局長盧寵茂表示，考慮到本港需求和要推動成為國際醫療創新樞紐，有必要增設第三間醫學院，惟其有機會與現有的港大和中大醫學院構成惡性競爭，財政、教學人手和學生來源等應避免影響兩所現有的醫學院。

料來港讀醫學生有意留港工作 盧寵茂指出，現有兩間醫學院具高質素、成功打入全球40大，惟本港每千人口只有約2.16名醫生，較鄰近地區甚至歐美低，要解決醫生人手不足問題和支持香港發展醫療體系成為國際樞紐，政府有需要加強本地醫生供應。他明白新醫學院或會與現有醫學院構成惡性競爭，因此在財政、教學人手、收生來源和病人等方面均要小心考慮，並會要求新醫學院「錯位發展」，引導良性競爭。 面對本港人口下降，盧寵茂建議新醫學院有新收生來源，例如增收「第二學位」和碩士學生等，加上因牌照關係，海外學生來港讀醫時大多會以留港工作為目標。他相信，以本港高質素的醫療教學，絕對有能力吸引更多人來港讀醫，又強調新醫學院必須同樣是高質素醫學院，「中大醫學院只有43年歷史，已經成為全球首40位(醫學院)。」同時，港大和中大醫學院在下學年起，學額將由590個增至650個。

施政報告提出在北部都會區牛潭尾預留土地，用作興建第三間醫學院和新綜合醫教研醫院。盧寵茂指，設立第三間醫學院是很重大的任務，當中涉及投入大量資源和興建很多設施，因此需要一幅具潛質土地，但即使政府已在北都預留地方，當局對選址仍持有開放態度，有意申請的本地大學仍可向政府提出其他方案，包括在其他地方興建有關設施。 公院檢討委員會已交報告 另外，因應接連發生醫療事故而成立的公立醫院系統管理檢討委員會，上星期已經向醫衛局提交檢討報告，當局會根據報告提出的逾30項建議改革醫管局，目標提升公營醫療質素和安全，令市民更有信心，在仔細研究和決定下一步如何落實後將盡快公布。公營醫療服務收費方面，盧寵茂強調急症室加價並非簡單的議題，最重要是要善用醫療資源，在檢討過程幫到更多有需要的人。