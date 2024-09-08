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2024-09-08 18:51:13

新馬季今開鑼 馬迷雨下觀賽 入場人數創疫後開鑼日新高

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新馬季今開鑼 李家超現身主持儀式 馬迷雨下觀賽 (蘇文傑攝)

新馬季今開鑼 李家超現身主持儀式 馬迷雨下觀賽 (蘇文傑攝)

新馬季今日(8日)開鑼，沙田馬場馬匹亮相圈上午舉行開鑼儀式，特首李家超、民政及青年事務局局長麥美娟、馬會主席利子厚等官員及馬會高層出席。另外，上季冠軍騎師潘頓率一眾騎師到場與馬迷見面，配合醒獅表演，為馬迷們帶來好運。首場賽事定於下午12時50分開跑，而香港特區行政長官盃（第三場）則在下午1:50開始。

焦點賽事香港特區行政長官盃，最終由大衛希斯訓練、潘頓策騎的賽駒「嘉應高昇」輕鬆勝出賽事，此駒為上屆「最佳新馬」及「最大進步馬匹」的得主。賽後，李家超頒發獎盃及銀碟予勝出馬主、練馬師與騎師。

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馬場人流較多

超級颱風「摩羯」雖正遠離香港，本港仍不時有風雨，但亦不阻「馬照跑」。馬場人流較多，有市民在等待前往馬場的列車；惟早上天氣欠佳，雨下多數馬迷選擇在室外冒雨觀賽，亦有馬迷等待雨勢變少時擔遮觀賽。至接近中午12時，不少馬迷湧入現場。另外，馬場內設置「開運銅鑼」，很馬迷入場時敲響銅鑼，祈求好運；入場人士也獲贈精心設計的新馬季賽事月曆一個。

新馬季今開鑼 李家超現身主持儀式 為醒獅點睛敲鑼 (吳康琦攝) 新馬季今開鑼 李家超現身主持儀式 為醒獅點睛敲鑼 (吳康琦攝) 新馬季今開鑼 (吳康琦攝) 新馬季今開鑼 李家超現身主持儀式 為醒獅點睛敲鑼 (吳康琦攝) 新馬季今開鑼 李家超現身主持儀式 為醒獅點睛敲鑼 (吳康琦攝) 新馬季今開鑼 李家超現身主持儀式 為醒獅點睛敲鑼 (吳康琦攝) 馬會主席利子厚 (吳康琦攝) 民政及青年事務局局長麥美娟 (吳康琦攝)

入場人數創疫後開鑼日新高

馬會表示，馬季首日馬場入場人數超過4.7萬人，創疫情後開鑼日的新高，其中內地遊客人數破歷來賽馬日紀錄，超過7100人。投注額接近13.3億港元，較去年上升8.6%。新馬季將會舉行88個本地賽日，當中包括上演12場國際一級賽。

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