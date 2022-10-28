新鴻基地產單車節明天報名 名額暫3000參賽者須齊3針

「新鴻基地產香港單車節」闊別4年將於12月18日重臨，成第五波疫情後最大型戶外體育盛事，名額暫定約3,000人，視乎反應有機會加推；分6個難度組別，其中公開的休閒組「50公里組」路線覆蓋「三隧三橋」，「30公里組」也可踩上昂船洲大橋。賽事明日(29日)早上10時接受報名，報名費維持分別650及330元，除有特定資格外，其他人須通過將於下月19至20日舉行的技術評核。

休閒組分「50公里組」和「30公里組」分別於當日早上5時30分及8時10分開賽，其餘5組包括總裁慈善及名人單車遊，以及慶祝特區回歸25周年特設的3組「特區成立25周年紀念盃」賽事。「50公里組」會穿梭「三隧三橋」，包括青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋，途經尖沙咀文化中心、ICC環球貿易廣場等地標。