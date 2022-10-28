新鴻基地產單車節明天報名 名額暫3000參賽者須齊3針

「新鴻基地產香港單車節」闊別4年將於12月18日重臨，成第五波疫情後最大型戶外體育盛事，名額暫定約3,000人，視乎反應有機會加推；分6個難度組別，其中公開的休閒組「50公里組」路線覆蓋「三隧三橋」，「30公里組」也可踩上昂船洲大橋。賽事明日(29日)早上10時接受報名，報名費維持分別650及330元，除有特定資格外，其他人須通過將於下月19至20日舉行的技術評核。
休閒組分「50公里組」和「30公里組」分別於當日早上5時30分及8時10分開賽，其餘5組包括總裁慈善及名人單車遊，以及慶祝特區回歸25周年特設的3組「特區成立25周年紀念盃」賽事。「50公里組」會穿梭「三隧三橋」，包括青馬大橋、汀九橋、昂船洲大橋，途經尖沙咀文化中心、ICC環球貿易廣場等地標。
參加者須通過技術評核
除參加過2018至2022年間指定單位的單車賽人士，所有參加者須通過單車技術評核。「50公里組」要求時速平均達29公里，適合具耐力和速度富經驗單車手；「30公里組」平均時速需24公里等；測試定於11月19及20日舉行，項目包括15分鐘內騎行6公里和16秒內完成窄路掉頭。
就防疫要求，參加者須接種3劑疫苗，安心出行為「藍碼」，參賽前48小時要通過核酸檢測，報名費已包含，並作健康申報，當天並要再快速測試。旅發局主席彭耀佳表示，活動須符合政府防疫要求及多參加者，所以要求打齊3針等，因賽道景致優美又闊別4年復辦，相信具吸引力，並說海外選手只要符合藍碼要求也歡迎參賽。他說參加者均應守法，穿著合適、保暖衣物，又提到參加者會獲發一件紀念單車衣。他補充，大會沿途會有充足人手協助單車節順利舉行，相信參加者享受賽事，在合適和顧及他人情況下打卡，不擔心造成影響。
非「操車」人士建議參加30公里組別
前香港單車隊成員仇多明表示，相信有意參賽的單車好手在疫情期間也有踩單車，但提醒仍須賽前鍛煉耐力，且尖山隧道有「長命斜」，昂船洲大橋起伏大，建議平常僅「遊下車河」的參加者參加「30公里組」，以免太辛苦。
活動當日凌晨1時起，多區分階段封路，其中出入機場不會受影響，大部分主要幹道上午9時分段解封，預計當日下午4時半重開所有道路。
報名網址 : http://register.hongkongcyclothon.com