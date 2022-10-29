新鴻基地產支持「共創明Teen」 約250員工將擔任「友師」

國家主席習近平在七一重要講話中提到「青年興，則香港興；青年發展，則香港發展；青年有未來，則香港有未來」，新一屆政府《施政報告》亦強調重視青年發展工作。新鴻基地產表示認同，稱將從多方面支持「共創明Teen」計劃，為本港青少年發展及解決跨代貧窮出一分力。

學員可到集團旗下酒店體驗工作

集團約250名員工將參與計劃擔任「友師」，包括建築工程、物業管理、酒店、威信集團、一田百貨、 數碼通、新意網等部門。新地又指樂意協辦不同的團體活動，包括帶學員參觀天際100觀景台、九龍巴士車廠、遊覽馬灣公園、參加集團各項社會公益活動包括運動行善如單車及垂直跑及科創閱讀，以及到集團旗下酒店體驗不同崗位的工作等。

新地稱會持續投放資源推動青少年發展，包括與非政府組織合辦「師徒創路學堂」計劃，為公開試成績欠佳的青少年提供生涯規劃訓練及工作實習；安排約3,000名年青人參加集團各單位的暑期實習計劃，包括工程建築、租務、物管等，幫助青年人增強競爭力、擴闊視野。以集團旗下的新輝（建築管理）為例，今年有超過九成的實習生表示有興趣於畢業後加入新地，集團將會積極考慮優先聘請當中合適的畢業生；並積極與中學和大學生安排講座和交流，讓他們更了解集團多元化業務，及不同事業發展機會。