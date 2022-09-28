方便老幼殘疾出入 安心出行可載8同行者針卡

本港「疫苗通行證」適用年齡後日(30日)起降低至5歲，5至11歲兒童屆時要完成接種兩劑新冠疫苗，或打第一針後未滿3個月，當局估計約有5萬名5至11歲兒童，尚未符合相關接種要求。現時可用作儲存電子針卡的「安心出行」程式，最新版本加入新功能，容許用家儲存最多8名同行人士的針卡，方便市民帶同小孩或陪同長者等，進入需要主動展示「疫苗通行證」的處所。

政府昨推出最新的「安心出行」3.4.3版本，可加入自身及最多8名獲豁免使用「安心出行」同行人士的「疫苗通行證」，即15歲或以下、65歲或以上、殘疾人士，以及其他獲政府認可的人士。助理政府資訊科技總監張宜偉指，一個小朋友日常或會跟不同家人和家傭外出，故同一張針卡可同時儲存於多部電話。