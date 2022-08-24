方力申暢談飛魚的娛樂人生

由運動員轉型成為藝人的方力申，相信大家對他年輕時游水的威水史一點都不陌生。自言職業是「娛樂家」（entertainer）的他，除了不時以慈善大使身份參與公益，他近年亦投入另一項運動 ― 賽馬，馬主的身份令他更易「入屋」，貨車司機、茶餐廳食客、馬評人也跟他聊馬經呢。

方力申最近接受馬會刊物《駿步人生》的訪問，分享因為對游泳訓練的堅持，令他從內向的男孩學會堅持，培養出自信，退役後成功轉型成為藝人，走過21個寒暑。近年他視於2019年參與環島泳，為慈善機構籌得1,050萬元為人生至今最成功的事。

除了游泳，方力申近年亦投入賽馬運動。他分享成為馬主的契機，是源於一位好朋友擁有多隻「將」字系的愛駒，他跟小方說香港人很喜歡賽馬，小方作為藝人，成為馬主可增加話題，人緣可能會更好，於是邀請方力申和其胞弟，及另外四名朋友，七人組成「七俠五義」團體，購入團體馬，命名為「將俠」。翻查紀錄，「將俠」自2020年11月出賽至今，贏過三場頭馬，成績不賴。不過，他認為馬主養馬，多數是興趣先行，作為投資還是次要。

方力申十多年前因拍攝古裝片，曾於馬會上水雙魚河騎術中心習騎，但他笑言，「馬匹還是欣賞好了，學騎馬太難，我這年紀，一跌還得了？」想了解方力申從年輕時的飛魚，到後來成為娛樂家、社會大使及馬主的經歷，可登入以下網址收看足本訪問。



方力申足本訪問：https://youtu.be/0rJlQSlYLg4