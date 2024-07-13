方力申炮轟泳總風波 9歲泳手准個人身份參賽　泳總：未來會就每宗個案考量

公告提到，有關泳員在填妥訂明表格及適時遞交予泳總辦事處後，將獲准以個人身份出賽。未來如有成績達標的競賽屬會泳員，可向泳總提出書面申請，執委會將按相同原則，就每宗個案作出考量。公告指出，設立三級屬會制度，旨在有效分配游泳資源，轄下所有屬會均需要定期提交資料，以進行年度評分，以審視其屬會資格。總會強調，對任何促進游泳運動發展的建議，均持開放態度，並將積極檢視現有屬會制度及相關安排，期望透過優化制度創造更佳訓練環境，培養更多泳員為香港爭光。

一名9歲泳手早前因泳會級別問題，未能參加本地錦標賽，泳會創辦人、前港隊成員及藝人方力申公開批評中國香港游泳總會制度不公，引起社會關注。中國香港游泳總會今日召開特別會議，一致通過容許相關泳員以個人身份參加分齡游泳錦標賽。

王敏超稱不想事情再鬧大

泳總會長王敏超表示，會方一直致力推動游泳，不是希望以此牟利，只要合情合理，泳手表現出色有前途，都會獲栽培。他說未知以個人身份參加相關賽事是否有先例，認為該名小泳手其實本身日後亦有機會參加其他賽事，但不想事情再鬧大，決定今次容許對方出賽，又希望事情可告一段落，不要影響其他泳手，尤其精英運動員。

協助事件的新民黨立法會議員何敬康表示，滿意泳總短時間內作出有關決定，讓該名泳手可參與賽事，認為相關安排能為達標選手提供參賽渠道，但長遠希望制度可再優化。他指出，以個人身份參與有關錦標賽，但不會計分予所屬競賽屬會，無助提升屬會競爭能力。