施政報告今揭盅 封面沿用綠色 特首︰凸顯香港邁向由治及興

特首李家超將於今早公布任內第三份施政報告，具體內容今日揭盅；他早前亦已預告會交代劏房問題的整個處理做法。新一份《施政報告》封面沿用綠色，他解釋，這代表政府政策的延續性和關連性；綠色亦代表和諧、活力和繁榮，正正凸顯香港正邁向「由治及興」，千帆並舉、迸發實力的時候。另外，有調查顯示，就施政報告各政策範疇，受訪者最關心前三位分別是房屋及土地發展、經濟發展和教育及青年發展。

李家超於今早11時在立法會宣讀施政報告，下午3時半舉行記者會，晚上7時則會出席電視論壇節目。新一份《施政報告》封面沿用綠色，他早前透露，今日將與團隊一起穿戴由理大師生攜手設計製作、呈現香港的繁榮昌盛領呔和領巾。用上施政報告的綠色，寓意香港未來發展欣欣向榮。