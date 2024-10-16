施政報告今揭盅 封面沿用綠色 特首︰凸顯香港邁向由治及興

特首李家超將於今早公布任內第三份施政報告，具體內容今日揭盅；他早前亦已預告會交代劏房問題的整個處理做法。新一份《施政報告》封面沿用綠色，他解釋，這代表政府政策的延續性和關連性；綠色亦代表和諧、活力和繁榮，正正凸顯香港正邁向「由治及興」，千帆並舉、迸發實力的時候。另外，有調查顯示，就施政報告各政策範疇，受訪者最關心前三位分別是房屋及土地發展、經濟發展和教育及青年發展。
李家超於今早11時在立法會宣讀施政報告，下午3時半舉行記者會，晚上7時則會出席電視論壇節目。新一份《施政報告》封面沿用綠色，他早前透露，今日將與團隊一起穿戴由理大師生攜手設計製作、呈現香港的繁榮昌盛領呔和領巾。用上施政報告的綠色，寓意香港未來發展欣欣向榮。
「附篇」列出政策背景和細節
他昨指，今年施政報告主題是「齊改革同發展 惠民生建未來」，沿用綠色象徵和諧、活力、繁榮、新動力和新意念，亦寓意政府施政的連貫性和持續性，凸顯香港正邁向「由治及興」，一個千帆並舉、迸發實力的時候。過去兩年施政報告會附有一本「政策措施」交代各項政策的具體措施，李家超透露，今年改為用「附篇」交代，列出政策背景和細節。
昨日行會前他見記者時被問及報告內容篇幅，他回應，「在立法會宣讀時，大家就會知道全部細節」。市民可透過《行政長官2024年施政報告》網頁(www.policyaddress.gov.hk)收看行政長官於立法會發言及記者會的直播。施政報告全文於行政長官完成發言後會在www.policyaddress.gov.hk網頁發放；而民政事務總署轄下20個民政諮詢中心派發。
房屋問題一直困擾港人，當中預料施政報告將交代解決劣質劏房的方案，包括會為其定義；另外，有消息指，政府或會降低烈酒稅，研究發展低空經濟等。
香港研究協會民調本月初訪問1,004名成年市民，就就施政報告各政策範疇，受訪者最關心前三位分別是「房屋及土地發展」(84%)、「經濟發展」(83%)、「教育及青年發展」(79%)。
最希望推動改革的政策範疇，「人力資源及社會保障」和「房屋及土地發展」的各佔一成九，並列第一，其後為「經濟發展」(17%)、「醫療及衛生」(11%)、「政府管治」(8%)、「教育及青年發展」(6%)。香港研究協會指，結果顯示較多市民希望政府在土地房屋及人力社保兩方面推動更多改革來應對當前的挑戰和需求。