施政報告封面象徵和諧穩定 李家超明戴綠色領呔

新一份《施政報告》明日發表，特首李家超預告將會與團隊，一同穿戴由學生設計和製作的綠色領呔、領巾，希望更加突出政府團隊的團結精神。據報政府擬向每名新生嬰兒派發2萬元津貼，有行政會議成員支持推出鼓勵生育措施，但認為政府鼓勵企業推出更多家庭友善措施，幫助會較大和更實際。

冀各界為青年製造更多機會

李家超明日將發表任內第二份《施政報告》，封面將沿用去年的淺綠色。李家超指，這象徵政府施政帶來綠色所代表的希望、生命力及和諧穩定。他又表示，明日將與團隊一同穿戴由香港知專設計學院師生設計製作的綠色領呔和領巾，透露設計靈感源自中國古代傳統歷朝紋樣，不同花紋代表著中華民族不同時期的文明風貌。

師生團隊在領呔和領巾的傳統紋樣加入現代元素，李家超形容注入新活力使設計感覺清新，亦有承傳中國傳統文化的象徵意義。他希望藉此鼓勵社會各界，為學生和年輕人製造更多機會，發揮創意盡展所長。

林正財倡家庭友善措施更實際

消息指，政府計劃向每名父母其中一方為港人的新生嬰兒，派發2萬元津貼。行政會議成員林正財支持政府推出鼓勵生育措施，亦贊成免稅、現金券或財政鼓勵等所有有助提升出生率的政策，認為都是政府的一番心意。不過，他直言母親最擔心的或不是金錢，而是如何同時兼顧工作和照顧小朋友，建議政府若鼓勵企業推出更多家庭友善措施，如向他們提供稅務優惠，反而幫助會較大和更實際。

另外，亦有消息指長者醫療券的使用範圍擬擴展至大灣區三甲醫院。曾任安老事務委員會主席的林正財表示贊成，相信若能在內地一些港式管理、港人比較習慣的醫療體系使用，居住在大灣區安老院的老人家便毋須再長途跋涉返港就診。