施政報告調整綠白表比例 李家超否認托市稱社會有強烈訴求

施政報告有多項政策聚焦在房屋問題，焦點包括調整居屋綠白表比例，由四比六升至五比五，以及調整中後期落成的公屋和資助出售單位的比例。行政長官李家超表示，調整綠白表的比例，是希望鼓勵更多公屋租戶購買居屋；同時亦加快公屋流轉，形容「不是幫一個人，而是幫兩個住戶」。

李家超昨出席電視節目時又否認新安排是「托市」，不應持「陰謀論」。因若綠表名額未用盡，都會撥回予白表申請者。他說，不同時期的綠白表需求會有差異，形容是正常情況，政府的角色就是調較差異。他又稱，有信心3年後，可改善公營房屋供應「頭重尾輕」的情況；而中間的「空白期」就靠「簡約公屋」解決，形容安排是「因地制宜、因時制宜」。