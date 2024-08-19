施政報告首場地區諮詢會 李家超盼文體旅融合發展

政府10月發表新一份《施政報告》，特首李家超昨出席首場地區諮詢會，不少市民都關注旅遊業發展，有建議稱大埔林村河可仿效巴黎奧運開幕禮的塞納河，發展成旅遊景點，亦有人希望港府可加強發展文創。會上亦有金融業代表關注經濟前景，包括中小企反映難以融資。李家超稱，未來會研究如何把文化、體育和旅遊融為一體，亦會盡量幫助中小企。 今年《施政報告》首場地區諮詢會在大埔舉行，李家超率領20位司局長出席。諮詢會有約120名來自不同背景市民獲邀出席，包括區議員、地區人士和中小企、證券業等界別人士。

前區議員倡林村河成景點 前大埔區議員、環保協進會總幹事邱榮光將大埔林村河比喻成巴黎的塞納河，稱當地在奧運開幕禮能好好利用該景點，建議把林村河發展成旅遊景點，又指香港地質公園也具備類似效果。沙田圍分區委員會委員、經民聯社區幹事周秉謙就建議，香港可以設計吉祥物作為旅遊主打，同時在活化古蹟時加入更多商業元素，吸引旅客和振興本地經濟。 另外，從事製造業的葉小姐稱政府雖然有放寬按揭成數和推出資助企業計劃，但政府出力的同時「銀行唔支持」，形容銀行在目前高息環境採取消極保守策略，令融資與發展之間出現兩難。證券從業員羅先生稱券商倒閉情況嚴峻，直言見到政府做了很多工作，但業界未感受到實質情況，感到前景坎坷。

李家超表示，政府重視如何將文化、體育和旅遊融為一體，又提及最近的大熊貓誕下龍鳳胎和即將有一對大熊貓來港，如何把文體旅發展共冶一爐和產業化相當重要，又稱在拼經濟的同時最重要是令市民受惠。 不點名引述李澤鉅言論 經濟方面，李家超稱香港正處於過渡期，息口何時下調、美國大選結果等不明朗因素，都是面對較大挑戰的原因，財政司長陳茂波近日已就融資問題與銀行界討論，希望在這個時候可以共同努力幫助中小企。他又不點名引述長實主席李澤鉅日前言論，稱有很有投資遠見的人都說「邊個賭香港長期輸，佢係會輸先」。