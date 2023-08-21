施政報告首場地區諮詢會 李家超：香港是可圓夢的地方

李家超任內第二份施政報告的首場地區諮詢會，昨早在愛秩序灣官立小學舉行，出席官員包括特首、6名司長和副司長，政策局方面除環境及生態局派出副局長外，其餘14個局均由局長或署理局長出席。

新一份施政報告10月發表，政府昨舉辦首場施政報告地區諮詢會，特首李家超昨率領一眾高官出席，參與者在會上提到不同範疇的關注議題，包括旅遊、疫後經濟和生育等。李家超表示，政府聆聽意見後會一一研究、訂下政策優次，又說香港是個可圓夢的地方。

有市民關注如何吸引遊客

整個諮詢會長約兩小時，有約120名市民出席，當中不少來自分區委員會或地區組織。不少出席者關注旅遊、疫後經濟等議題，包括如何重新吸引外國、東南亞的遊客來港和消費、吸引北上消費的港人留港消費等，亦有人指出一邊說本港經濟正在復甦，另一邊卻有很多食肆晚上8時許便關門，「實際上係咪一定咁樂觀呢？」

同時，有市民直斥香港欠缺吸引力，令港人一通關便北上消費，「我哋香港嘅特色真係做得唔夠人哋好……我哋先會留唔到人喺香港消費。」李家超回應指，香港是一個可圓夢的地方、有很多機遇，短線而言旅遊有很多方面可發展，如本港是「美食之都」、很方便、自由和包容，文化內涵和表演等場地亦可吸引大家，透露施政報告會有相關政策推出。

意見倡按子女數目延長免稅額

此外，諮詢會亦有參與者關於教育和生育率問題，建議按子女數目延長家長免稅額優惠、改良僱主與外傭之間的保障政策以釋放勞動力等，亦有女士提議在大學畢業後鼓勵女性「雪卵」，有市民則希望政府派發學券，減輕父母經濟壓力。李家超指，今次收集到的意見較多關注生育和教育方面，他會按意見訂下政策優次。下一場地區諮詢會下周日在沙田一間學校舉行。