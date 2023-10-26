施政報告｜增跨境安老選擇 研資助綜援長者住廣東院舍 小組研銀髮經濟潛力

港府繼續加強安老服務，包括研究明年起容許內地機構營辦的指定安老院，加入「廣東院舍照顧服務計劃」、擴展長者服務券適用範圍至護養院宿位等。留港長者方面，政府會成立「銀髮經濟顧問小組」，研究其發展潛力，以及推動有利長者生活的樓宇設計。

本港人口高齡化，新一份施政報告提出數項加強安老服務的措施，包括增加跨境安老的選擇，探討明年把港府資助的「廣東院舍照顧服務計劃」由現時的指定本地私營機構，擴展至內地機構營辦的指定院舍，讓在大灣區城市養老的長者有更多選擇，同時探討讓領取綜援的長者入住。

動員關愛隊探訪獨居老人

特首李家超表示，有照顧需要的長者需要支援，但同時很多長者都是健康和充滿活力，高齡人口增長會形成消費群，而很多樂齡產品和服務在提升長者生活質素的同時，亦會帶來產業發展和商業活動。他預告，商務及經濟發展局會成立「銀髮經濟顧問小組」，把握「銀髮經濟」發展潛力，深入研究並提出發展建議，另外貿發局亦會率先在更多展覽加入「銀髮經濟」元素，加強推廣相關產品和服務。

另邊廂，政府會動員社區力量，包括明年首季起以荃灣區和南區作試點，委聘18區關愛隊探訪或接觸獨老、雙老住戶，如發現個案有福利需要便會轉介至相關單位跟進，政府之後會檢討並研究擴展至其他社區。

