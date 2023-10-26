施政報告｜拼經濟 惠民生 李家超：望發出強烈訊息 出招催生 生仔獎勵2萬 優先揀樓上樓

行政長官李家超昨發表任內第二份施政報告，新一份施政報告以「拼經濟，惠民生」作主題。他以近3個半小時宣讀整份報告，是歷年之冠。整份施政報告合共訂立150項指標，涵蓋房屋、基建、經濟、搶人才、國安、醫療等不同範疇，並成立多個小組及增設辦公室負責執行。李家超指，施政報告有新領域及新方向，是他對香港未來的展望和承諾，屬於每一位市民的施政報告。此前股市樓市「撤辣」呼聲甚高，昨公布為3項置業印花稅僅「減辣」，而股票印花稅由0.13%減至0.1%。此外，為求「逆轉」本港生育率不斷下跌的趨勢，政府推「組合拳」措施鼓勵生育，包括昨起出生的嬰兒可獲2萬元獎勵金，新生嬰家庭可優先選居屋及上公屋等。
本港生育率屢創新低，為了鼓勵市民生育，新一份施政報告推出多項鼓勵生育措施。李家超昨日出席記者會時表示，多年來香港生育率不斷下降，由2.1%跌至0.9%，雖然生育與否屬個人問題，惟政府若不作任何行動，將難以逆轉目前局面。他強調，希望藉政策導向提高生育率，向市民傳達政府強烈支持生育的信息。他又解釋，領取「獎勵金」的資格以「即日(25日)」劃線，是因在討論過程中，有提議應推前半年，亦有意見應定於數個月後，且各有理據，最終以即日劃線，認為可表達政府「坐言起行」的態度。
希望每年增加6千新生嬰兒
最新的鼓勵生育政策包括設立「新生嬰兒獎勵金」。由昨日(25日)起在香港出生的嬰兒，只要其父親或母親是香港永久性居民，即可發放一筆過2萬元現金獎勵，為期3年，之後再作檢討，預計3年開支涉24億。政府消息解釋，現今香港的嬰兒出生率低是不爭事實，故希望以2萬元聊表心意，鼓勵更多市民生育，冀每年增加6,000名新生嬰兒。
政府消息指，最初有意見指冀派一萬元，最終選擇派兩萬元，預計明年初到立法會申請撥款，希望明年首季可發放該筆款項。屆時父母可在為孩子申領出世紙時，一併填妥表格以便申請獎勵金，期望可在2至3個月內發放獎金，非婚生子女亦可獲該筆款項。政府消息指，暫未有為計劃訂立任何績效指標；而計劃設有檢討期，冀定期檢視成效。
新生嬰兒綠表家庭3年6次優先揀樓
不少家庭面對住屋困難問題。房委會將推出「家有初生優先選樓計劃」及「家有初生優先配屋計劃」。明年申請的居屋項目將率先落實「家有初生優先選樓計劃」，計劃同時適用於居屋和綠置居，有子女在3歲前均可參加計劃，換言之，有新生嬰兒的綠表家庭在3年內可享最多6次的優先選樓機會。至於後者，自昨天起有嬰兒出生的家庭，可縮減公屋輪候時間一年。政府消息指，居屋2022申請者中有3歲以下嬰兒的家庭佔約10%，而現時公屋輪候冊中13.3萬名輪候家庭中，有4%家庭有未滿1歲的新生嬰兒。另外，新生嬰父母的「居所貸款利息扣稅」、「住宅租金扣稅」，最高限額會加2萬到12萬元，直至子女年滿18歲；另增輔助生育措施，助有生育困難人士(見表)。
孕婦：獎勵金似「蚊髀同牛髀」
年輕孕婦鄧小姐表示，「有一定比無好」，惟形容該2萬元獎勵金與育兒支出似「蚊髀同牛髀」。此外，她與丈夫屬雙職家庭，小朋友出生後「無人湊」，但N班學額少之餘，託兒服務也要排很久，有初生託兒服務甚至要在嬰兒未出生就開始排隊。鄧小姐表示，自己只屬於收到那2萬元生育獎勵的夾心階層，不符合資格領取施政報告中提到的書簿費及兒童津貼等，而在不放寬公屋申請門檻情況下，縮短一年輪候時間亦不受惠。她建議，政府應提供長遠支援或託兒服務方面的支援；又強調一些包括保障個人生活的勞工政策等或也須調整。公屋聯會總幹事招國偉表示，有未滿1歲新生嬰兒的家庭佔輪候冊人數不多，相信對輪候時間影響不大。他認為，優待初生家庭的措施難做到絕對公平，而未來公屋供應量增加，較有條件推出措施。對於「家有初生」與「家有長者」共享40%的優先選樓配額，他認為，做法較有利「初生家庭」揀選較大的單位，並希望日後隨供應量增加，可提高可優先選樓家庭的孩子歲數。
支援育兒 推在校課後託管計劃
另外，為支援在職家庭育兒，政府同時推出或調整多項措施，包括最新推出的「在校課後託管服務試行計劃」，由學校借出場地，社署負責尋找適合的非牟利機構營運。政府消息指，目前已有數十間學校試行計劃，期望可擴展至50間學校，計劃會設小量收費，綜援家庭可獲豁免。政府消息又指，計劃傾向在基層家庭較多的學校推行，包括九龍城及深水埗等。此外，明年起3年內，政府將分階段設立十所資助獨立幼兒中心，提供額外近900個日間幼兒照顧服務。政府消息指，選址目標主要集中在公屋，已確定的選址包括觀塘順利邨及皇后山邨。此外，會加強「社區保母」服務，明年第四季起服務名額倍增至約2,000個。