施政報告 拼經濟 惠民生 李家超：望發出強烈訊息 出招催生 生仔獎勵2萬 優先揀樓上樓

行政長官李家超昨發表任內第二份施政報告，新一份施政報告以「拼經濟，惠民生」作主題。他以近3個半小時宣讀整份報告，是歷年之冠。整份施政報告合共訂立150項指標，涵蓋房屋、基建、經濟、搶人才、國安、醫療等不同範疇，並成立多個小組及增設辦公室負責執行。李家超指，施政報告有新領域及新方向，是他對香港未來的展望和承諾，屬於每一位市民的施政報告。此前股市樓市「撤辣」呼聲甚高，昨公布為3項置業印花稅僅「減辣」，而股票印花稅由0.13%減至0.1%。此外，為求「逆轉」本港生育率不斷下跌的趨勢，政府推「組合拳」措施鼓勵生育，包括昨起出生的嬰兒可獲2萬元獎勵金，新生嬰家庭可優先選居屋及上公屋等。 本港生育率屢創新低，為了鼓勵市民生育，新一份施政報告推出多項鼓勵生育措施。李家超昨日出席記者會時表示，多年來香港生育率不斷下降，由2.1%跌至0.9%，雖然生育與否屬個人問題，惟政府若不作任何行動，將難以逆轉目前局面。他強調，希望藉政策導向提高生育率，向市民傳達政府強烈支持生育的信息。他又解釋，領取「獎勵金」的資格以「即日(25日)」劃線，是因在討論過程中，有提議應推前半年，亦有意見應定於數個月後，且各有理據，最終以即日劃線，認為可表達政府「坐言起行」的態度。



希望每年增加6千新生嬰兒 最新的鼓勵生育政策包括設立「新生嬰兒獎勵金」。由昨日(25日)起在香港出生的嬰兒，只要其父親或母親是香港永久性居民，即可發放一筆過2萬元現金獎勵，為期3年，之後再作檢討，預計3年開支涉24億。政府消息解釋，現今香港的嬰兒出生率低是不爭事實，故希望以2萬元聊表心意，鼓勵更多市民生育，冀每年增加6,000名新生嬰兒。 政府消息指，最初有意見指冀派一萬元，最終選擇派兩萬元，預計明年初到立法會申請撥款，希望明年首季可發放該筆款項。屆時父母可在為孩子申領出世紙時，一併填妥表格以便申請獎勵金，期望可在2至3個月內發放獎金，非婚生子女亦可獲該筆款項。政府消息指，暫未有為計劃訂立任何績效指標；而計劃設有檢討期，冀定期檢視成效。 新生嬰兒綠表家庭3年6次優先揀樓 不少家庭面對住屋困難問題。房委會將推出「家有初生優先選樓計劃」及「家有初生優先配屋計劃」。明年申請的居屋項目將率先落實「家有初生優先選樓計劃」，計劃同時適用於居屋和綠置居，有子女在3歲前均可參加計劃，換言之，有新生嬰兒的綠表家庭在3年內可享最多6次的優先選樓機會。至於後者，自昨天起有嬰兒出生的家庭，可縮減公屋輪候時間一年。政府消息指，居屋2022申請者中有3歲以下嬰兒的家庭佔約10%，而現時公屋輪候冊中13.3萬名輪候家庭中，有4%家庭有未滿1歲的新生嬰兒。另外，新生嬰父母的「居所貸款利息扣稅」、「住宅租金扣稅」，最高限額會加2萬到12萬元，直至子女年滿18歲；另增輔助生育措施，助有生育困難人士(見表)。

