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2023-10-26 04:30:18
日報

施政報告｜最快明年收意向書 東九龍綫延長至油塘 啟德集體運輸「翻生」

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施政報告2023 集體運輸

政府重提在啟德跑道區興建集體運輸系統。

啟德環保連接系統擱置3年後，現屆政府重提興建集體運輸系統。施政報告提出，研究興建綠色集體運輸連接郵輪碼頭和港鐵啟德站，同區討論多時的東九龍綫亦擬東延至馬游塘、油塘。另外，消息指荃灣綫將延長至荃景圍，供轉乘新增3個車站的中鐵綫。

2020年的施政報告宣布擱置啟德環保連接系統，事隔3年新一屆政府重提跑道區連接啟德站的集體運輸系統。政府消息指，將要求新線由啟德郵輪碼頭出發，沿新興建、與承豐道高架園景平台平行的高架橋，往返啟德站一帶，並考慮在啟德體育園設站，預計10分鐘內的車程可服務5萬名居民，惟詳情有待研究。

東九龍綫服務30萬名居民

政府消息解釋，以往環保連接系統走線途經觀塘商貿區，可用空間擠逼兼造價昂貴，又透露曾審視最新擬建的集體運輸延長至油塘，惟屆時系統或須建得很高，以遷就觀塘避風塘運作，並坦承興建鐵路一定會影響巴士公司。

至於服務觀塘半山的東九龍綫，政府亦決定一併服務馬游塘和油塘。政府消息稱，計劃乃回應居民訴求，彩虹至馬游塘一段會維持高架行車，走線參照現行新清水灣道、秀茂坪道和寶琳路，但之後會轉為隧道穿過五桂山前往油塘，方便乘客在東九龍綫兩端都可轉乘重鐵，將可服務30萬名居民。政府參考了「雲巴」、「智軌」和「巴士快速交通系統」(BRT)等集體運輸，計劃明年就兩個項目邀請供應商和營運商遞交意向書。
 

施政報告2023 馬游塘站

新增的馬游塘站鄰近安愉道。

香園圍站將不近旅檢大樓

港府去年提出「三鐵三路」，最新提出修訂方案，包括在中鐵綫錦田至九龍塘一段，新增「東北荃灣」、「東北葵涌」和「荃景圍」3站，政府消息稱荃灣綫亦將延長至荃景圍，以分流來自新界西北的中鐵綫乘客。原先呈環狀的北環綫東延，最新計劃將分拆出一條「新界東北綫」，由香園圍經坪輋、皇后山等地，連接東鐵綫粉嶺站，不過政府消息表明香園圍車站一定不會在旅檢大樓一帶，當局為車站選址時會盡量縮短兩者步行距離。

新民黨立法會議員李梓敬支持中鐵綫接駁荃灣綫，相信有效分流北部都會區的乘客、紓緩東鐵綫大埔及沙田一段的擠逼情況，並贊成重新在啟德興建智慧運輸系統。民主黨交通政策發言人韓俊賢則促請港府，應先為過往提出但尚未興建的新鐵路「找數」。

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