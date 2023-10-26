施政報告｜樓市減辣不撤辣 額外印花稅減至兩年 兩住宅辣稅減至7.5%

施政報告焦點之一是政府會否為樓市「撤辣」，但一如外界預期，政府只是「減辣」；當中額外印花稅(SSD)適用年期由3年減至2年，買家印花稅(BSD)和新住宅印花稅(NRSD)均由15%減半至7.5%，並為外來人才置業印花稅實施「先免後徵」安排。中原集團創辦人施永青認為，微調難改變跌市勢頭，促請政府全面「撤辣」。

為遏抑當時樓市飊升，政府2010年推出額外印花稅樓市「辣招」，其後多次「加辣」，但近年樓市逆轉，市況已與當時完全不同。行政長官李家超昨表示，過去1年利率顯著上升，多個地區經濟放緩，本地交投減少，樓市出現調整，隨未來房屋供應增加，宣布即日起「減辣」，將額外印花稅適用年期由3年縮短至2年，即業主持有物業兩年後出售，不用再繳付樓價10%的額外印花稅；買家印花稅和新住宅印花稅均由15%減半至7.5%。

外來人才的置業印花稅則會改變原來「先收後退」做法，實施「先免後徵」，讓合資格外來人才不用在購入物業時先徵收買家印花稅和新住宅印花稅，但仍須按從價印花稅第2標準繳付印花稅。政府消息指，外來人才申請暫免繳付相關印花稅時，稅務局會在土地註冊處註冊一份押記證明書，影響物業轉售，待外來人才成為香港永久居民後，稅務局才會「解押」，若外來人才未能於獲准在港逗留的9年內成為香港永久性居民，則於到期後30日內繳付相關印花稅。政府消息補充，截至今年8月底，持有有效留港簽證的外來人才有約15萬人。

李家超於記者會上解釋，政府調整「辣招」是作出平衡，並期望在「先免後徵」安排可吸引外地人才「落地生根」。政府消息透露，上年度徵收買家印花稅共549宗，涉稅款15.61億元，徵收新住宅印花稅共2,023宗，涉款40.5億元，徵收額外印花稅共209宗，涉款1.37億元。

