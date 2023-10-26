施政報告｜涉創科商貿旅遊 北部都會區分四區發展

政府短期內將公布《北部都會區行動綱領》，其中在洪水橋及新界北新市鎮打造「北都大學教育城」，並會在北都預留土地興建國際學校。為加快發展，政府將擴大「加強版傳統新市鎮發展模式」至所有新發展區，容許私人「原址換地」發展。

「北部都會區」將分為四大區域，由西至東分別為位於洪水橋一帶的高端專業服務和物流樞紐、覆蓋新田科技城的創新科技地帶，涉及羅湖、文錦渡及香園圍三個口岸地利的口岸商貿及產業區，以及包括紅花嶺、沙頭角、印洲塘等的藍綠康樂旅遊生態圈。

為加快北都發展，政府將擴大「加強版傳統新市鎮發展模式」至所有新發展區，容許私人「原址換地」，並且擴展換地安排至指定產業和私營社區及福利設施用地，容許已擁有發展用地內九成或以上私人土地的土地業權人作統一發展。

