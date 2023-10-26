施政報告｜涉創科商貿旅遊 北部都會區分四區發展

政府短期內將公布《北部都會區行動綱領》，其中在洪水橋及新界北新市鎮打造「北都大學教育城」，並會在北都預留土地興建國際學校。為加快發展，政府將擴大「加強版傳統新市鎮發展模式」至所有新發展區，容許私人「原址換地」發展。
「北部都會區」將分為四大區域，由西至東分別為位於洪水橋一帶的高端專業服務和物流樞紐、覆蓋新田科技城的創新科技地帶，涉及羅湖、文錦渡及香園圍三個口岸地利的口岸商貿及產業區，以及包括紅花嶺、沙頭角、印洲塘等的藍綠康樂旅遊生態圈。
為加快北都發展，政府將擴大「加強版傳統新市鎮發展模式」至所有新發展區，容許私人「原址換地」，並且擴展換地安排至指定產業和私營社區及福利設施用地，容許已擁有發展用地內九成或以上私人土地的土地業權人作統一發展。
沙嶺公眾骨灰安置所計劃改創科用途
北部都會區將以產業發展為導向，促進經濟和社會發展，在洪水橋及新界北新市鎮等地預留用地作專上院校，打造「北都大學教育城」，並於預留土地供國際學校發展，滿足非本地家庭的需要。而原定沙嶺公眾骨灰安置所計劃的兩公頃土地將改作創科及相關用途。政府亦會落實興建三寶樹濕地保育公園，融合發展和保育。
「河套深港科技創新合作區」方面，港府將研究措施便利科研人員進出，如預先登記、利用科技簡化園區往來，包括以人面識別技術無感過關，亦會便利河套合作區內跨境資金流動，以及作研究或試驗而採集的數據和樣本的交流等。
施政報告指，政府將成立大型發展項目融資架構，協助推動北都發展及交椅洲人工島等項目，將成立由財政司長帶領的「大型發展項目融資委員會」，並設大型發展項目融資辦公室，李家超指，盼利用市場力量，為項目的不同投資融資方案提意見，確保政府財政的持續性。