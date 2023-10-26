施政報告｜解決劏房問題 成立工作組深入研究 將定義最低標準

香港人住得細住得貴，不少人更居於如劏房等不適切居所。施政報告宣布，將成立「解決劏房問題」工作組，為「劏房」居住環境設定最低標準，並取締不合標準的劏房等，工作組會以10個月時間作深入研究。有團體表示歡迎，並希望就定義，納入宜居因素。
「解決劏房問題」工作組由財政司副司長任組長、房屋局長任副組長。工作組會用十個月時間作深入調研，按4個目標提出建議，包括為劏房居住環境設定最低標準，例如樓宇安全、消防及衛生要求、居住面積等；不合最低標準的劏房提出取締方法；防止不合最低標準的劏房再增加；及提出有序解決方案，包括所需的行政和立法建議。
行政長官李家超說，劏房問題源於土地和公營房屋供應長期不足，問題錯綜複雜，累積多年，形容「冰封三尺非一日之寒」；但一直欠缺全面的解決方案，隨著增加公私營房屋供應，尤其十年公屋供應會多於《長遠房屋策略》預計需求，認為今屆政府踏出一步解決問題，希望扭轉不好的趨勢。
他指，現時有約11萬個劏房單位、約22萬人居住。初步調查顯示，很多劏房居住環境很不理想，但亦有部分環境不屬差劣，住戶收入亦不低，有些更擁有物業，居住在劏房主因位置方便上班上學。但政府仍要定下標準，並確保解決問題的過程有序，令大家安心。
居住地點衛生問題最擾民
六十多歲的周女士於太子一間小於一百方呎劏房居住了約10年，月租四至五千元。她指，十多年前曾申請公屋，後因入息超出範圍不合資格要中斷，3年前重新申請。她稱，現時居住地最棘手是衛生問題，老鼠和曱甴無孔不入，盼政府多建公屋加快上樓。
香港社區組織協會歡迎當局宣布設立工作組研究劏房居住環境設定最低標準。該會指，訂立劏房最低標準，有助政府訂立緩急優次，盡早取締環境惡劣的居所及安置居於其中的住戶，又認為「最低標準」的定義，除建築物的安全性(如有否石屎剝落、滲水等)外，亦要考慮單位的宜居和住戶負擔能力，如人均居住面積、租金水平等。
香港大學房地產及建設系講座教授鄒廣榮表示，政府成立劏房工作組，顯示官員「未諗到點做」，只是拖延問題，並指將調查後劏房作評分，或變相承認不合法劏房的存在。