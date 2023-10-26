施政報告｜解決劏房問題 成立工作組深入研究 將定義最低標準

香港人住得細住得貴，不少人更居於如劏房等不適切居所。施政報告宣布，將成立「解決劏房問題」工作組，為「劏房」居住環境設定最低標準，並取締不合標準的劏房等，工作組會以10個月時間作深入研究。有團體表示歡迎，並希望就定義，納入宜居因素。

「解決劏房問題」工作組由財政司副司長任組長、房屋局長任副組長。工作組會用十個月時間作深入調研，按4個目標提出建議，包括為劏房居住環境設定最低標準，例如樓宇安全、消防及衛生要求、居住面積等；不合最低標準的劏房提出取締方法；防止不合最低標準的劏房再增加；及提出有序解決方案，包括所需的行政和立法建議。

行政長官李家超說，劏房問題源於土地和公營房屋供應長期不足，問題錯綜複雜，累積多年，形容「冰封三尺非一日之寒」；但一直欠缺全面的解決方案，隨著增加公私營房屋供應，尤其十年公屋供應會多於《長遠房屋策略》預計需求，認為今屆政府踏出一步解決問題，希望扭轉不好的趨勢。

他指，現時有約11萬個劏房單位、約22萬人居住。初步調查顯示，很多劏房居住環境很不理想，但亦有部分環境不屬差劣，住戶收入亦不低，有些更擁有物業，居住在劏房主因位置方便上班上學。但政府仍要定下標準，並確保解決問題的過程有序，令大家安心。

