熱門搜尋:
李克強 萬聖節2023 香港美酒佳餚巡禮 岩布仙尼 施政報告2023 新田真劍佑 MIRROR 以巴衝突 梁朝偉 SOGO Thankful Week 2023 林襄 凱和山 啟德海灣 天氣 尋人 大閘蟹2023 綠色債券 網上熱話 流感 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-10-26 04:30:16
日報

施政報告｜開展愛國教育 常識科被取代 2025年開設人文科 科學科

分享：
施政報告2023 教育

常識科將於25/26學年起被「人文科」及「科學科」取代。(鍾式明攝)

特首李家超公布施政報告時指，有市民反映見到一些總是自我「唱衰」的人而感心痛，強調不會讓這些負面心破壞香港的團結。而政府將開展愛國主義教育，包括將於25/26學年起小學開設「人文科」及「科學科」，屆時常識科會被兩個科目取代，將率先在小一及小四實施。

李家超提到，由政務司長領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」，其職能將擴大至涵蓋愛國主義教育，成立「愛國主義教育工作小組」，協調國民教育工作。康文署會成立「弘揚中華文化辦公室」，專責策劃及舉辦推廣中華文化和歷史的活動，明年起舉辦「中華文化節」。

另外，政府會於明年設立「香港抗戰及海防博物館」，由「香港海防博物館」改設而成，重點介紹抗戰歷史。政府消息指，「國家發展和成就專館」現時未有選址，內容就會介紹航天科技發展、執政的政治團體歷史、新中國歷史；專館落成前，康文署會在現有的博物館內設立專廳，並期望每年最少舉辦一個主題展覽。

至於學校方面，政府消息指，「人文科」課程框架最快下月公布，並於2025/26學年和「科學科」一同在小一和小四級推行，至2027/28學年在小學全面實施；亦會加強教師培訓，包括舉辦教師內地考察、到校國安教育教師深化課程、定期提供有關國情、國史的教學資源等。政府消息又指，當局下學年會為新科目進行教科書審核，人文科會有官方課本，學校亦可自行編製輔助教材，教育局不會審核校本教材，學校要自行監察，但若發現不合適的教材會有懲處。政府消息人士又否認，新設人文科如同「國民教育獨立成科」，稱該科內容仍有性教育、資訊素養等常識科內容，只是國情相關內容有所增加。

施政報告2023 基本法第23條立法

李家超表示，明年內完成《基本法》第23條立法。(蘇文傑攝)

明年內完成23條立法

另外，李家超表示，明年內完成《基本法》第23條立法，落實特區政府憲制責任，並會於明年內提交網絡安全立法草案，稱會確保市民了解23條立法能保護他們；政府消息人士補充指，目前未有提交立法會時間表，涵蓋罪類沒有變化。

李家超又指，今年續以國家主席習近平提出的「四個必須」、「四點希望」、「青年興，則香港興」作為施政藍圖，並將推出共150個指標(KPI)，當中73個為新指標，77個為去年訂立而繼續生效的延續指標，貫徹「我做實事、做成事」的施政理念。

Klook.com
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受