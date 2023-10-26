施政報告｜開展愛國教育 常識科被取代 2025年開設人文科 科學科

特首李家超公布施政報告時指，有市民反映見到一些總是自我「唱衰」的人而感心痛，強調不會讓這些負面心破壞香港的團結。而政府將開展愛國主義教育，包括將於25/26學年起小學開設「人文科」及「科學科」，屆時常識科會被兩個科目取代，將率先在小一及小四實施。

李家超提到，由政務司長領導的「憲法和基本法推廣督導委員會」，其職能將擴大至涵蓋愛國主義教育，成立「愛國主義教育工作小組」，協調國民教育工作。康文署會成立「弘揚中華文化辦公室」，專責策劃及舉辦推廣中華文化和歷史的活動，明年起舉辦「中華文化節」。

另外，政府會於明年設立「香港抗戰及海防博物館」，由「香港海防博物館」改設而成，重點介紹抗戰歷史。政府消息指，「國家發展和成就專館」現時未有選址，內容就會介紹航天科技發展、執政的政治團體歷史、新中國歷史；專館落成前，康文署會在現有的博物館內設立專廳，並期望每年最少舉辦一個主題展覽。

至於學校方面，政府消息指，「人文科」課程框架最快下月公布，並於2025/26學年和「科學科」一同在小一和小四級推行，至2027/28學年在小學全面實施；亦會加強教師培訓，包括舉辦教師內地考察、到校國安教育教師深化課程、定期提供有關國情、國史的教學資源等。政府消息又指，當局下學年會為新科目進行教科書審核，人文科會有官方課本，學校亦可自行編製輔助教材，教育局不會審核校本教材，學校要自行監察，但若發現不合適的教材會有懲處。政府消息人士又否認，新設人文科如同「國民教育獨立成科」，稱該科內容仍有性教育、資訊素養等常識科內容，只是國情相關內容有所增加。