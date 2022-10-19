施政報告2022懶人包｜一文看清搶人才、簡約公屋、未來基建、紓困措施 (持續更新)

特首李家超今日(19日)發表任內首份《施政報告2022》，其在土地及房屋政策方面提出多項願景，而搶人才及引入外資著墨亦多。下文整理李家超施政報告發言重點，經濟、房屋、基建、民生福利等全看清。 治理體系 成立全新「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備，促進產業和經濟發展

把「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」，以及全新成立的「共同投資基金」歸一收納，匯聚資源

由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展

搶企業搶人才 行政長官李家超強調，必須更積極和進取「搶企業」、「搶人才」。政府會構建新體系，推出一系列新措施，招商引資引才，強化香港競爭力️。 搶企業 300億「共同投資基金」投資落戶香港企業

財政司司長帶領「引進重點企業辦公室」，以具針對性和吸引力的特別配套措施，引進重點企業到港

一站式服務，包括申請簽證、子女教育等 搶人才 政務司司長帶領「人才服務窗口」統籌招攬人才策略，每年吸納至少3.5萬名人才

輸入「人才清單」上的短缺專業或高薪職位，無須證明本地招聘困難

全新「高端人才通行證計劃」，羅致高薪人才或全球百強大學畢業生來港發展

鼓勵人才長遠留港，成為永久居民後可獲退還兩項印花稅 全球推廣 17個境外辦事處設立「招商引才專組」，主動接觸目標企業和人才

創科發展 為全速引領香港實現國際創新科技中心的願景，政府會在今年内推出「香港創新科技發展藍圖」，就四大發展方向制定重點政策。 完善創科生態圈 推出「香港創新科技發展藍圖」，全力推動創科發展

設立100億元「產學研1+計劃」，支持過百大學團隊推動科研成果商品化

配合50億「策略性創科基金」、落馬洲河套區港深創科園用地，未來五年吸引100間具潛力或代表性創科企業落戶香港，包括20間龍頭科企

新設「工業專員」，統籌創科產業及「再工業化」 壯大人才庫 招攬國際創科領軍人才，帶同業務及科研成果落戶香港

優化「科技人員入境計劃」，加快輸入人才步伐，並納入更多新興科技範疇

為持博士學位科研人員提供生活津貼

興建更多創科人才住宿

文化藝術 香港中西文化薈萃，是屆政府銳意推動文化發展，使香港成爲中外文化藝術交流中心。文化體育及旅遊局會制訂「文藝創意產業發展藍圖」，培育多元人才、提升文化基建、豐富文藝創意內容和推動文藝產業平台。 成立「文化委員會」，制訂「文藝創意產業發展藍圖」

推動港產流行文化走出香港，電影、電視、串流平台三路同進，為市場擴容

制定「十年文化藝術設施發展藍圖」，康文署博物館增至19間，表演場地座位增加50%

設立「文化藝術盛事基金」，舉辦更多大型國際文藝盛事

優化「亞洲知識產權交易平台」，便利版權交易，促進文藝創意商品化和產業化

土地房屋 解決「住」的問題，是本屆政府的重中之重。政府突破掣肘，創造供應，解決短期内公營房屋供應短缺的問題，同時穩定私營房屋供應，並從土地供應著手，在各環節提量、提速、提效、提質，走在問題前面，建立一套穩定、能持續增加供應的長遠計劃。 房屋 未來5年建3萬間全新「簡約公屋」

未來5年整體屋屋供應增50%，由10.5萬增至15.8萬

公屋綜合輪候時間「封頂」：4年內由6年降至4.5年

新建單位面積「封底」：實用面積不少於26平方米

「公屋提前上樓計劃」助1.2萬戶提早3至18個月上樓

鼓勵私人發展商參與興建資助出售房屋 土地 建立穩定、可持續增加土地供應計劃，長遠建立土地儲備，掌握土地供應主導權

加速造地，「生地」變「熟地」時間減半至三分一

放寬申請強拍門檻至六成或七成業權，助老舊社區重建成立「專責審批組」，加快審批建築圖則

基建先行 政府會繼續推展大型運輸基建項目，形成四通八達的道路網絡和鐵路系統，便捷市民出行。 推展興建3條主要幹道及3條策略鐵路

繼續推動「北部都會區」其他鐵路建設及多個規劃中的道路基建工程

醫療服務 政府會重整醫療體制，目標是由目前以治療爲主、以醫院爲中心的格局，轉向以預防爲重、以社區為中心的體制，投放更多資源推動基層醫療。 推動基層醫療 推出「基層醫療健康藍圖」，以「重預防、早治療」方針重整醫療體制，並成立「基層醫療健康管理局」

推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，地區康健中心識別有高血壓或糖尿病高風險的市民，資助接受社區基層醫療

容許夫妻共用長者醫療劵，擴大適用範圍，資助有條件增加500元以鼓勵使用基層醫療服務

增設「中醫藥發展專員」，增加三分一資助中醫門診名額至每年80萬個 提升醫院服務 下年度公立醫院內科專科穩定新症輪候時間縮短20%

全力推動「十年醫院發展計劃」，五年增加4,600張病床、80間手術室

長者照顧 香港是全球最長壽的城市，大部分長者在家庭或政府支援下在社區生活和安老，約4%長者居於安老院。政府會質量並重，改善安老服務，貫徹「居家安老爲本，院舍照顧為後援」的方針，採取不同措施加強支援居家安老及提升安老院質與量。 支援居家安老 恒常化「長者社區照顧服務劵試驗計劃」，名額增50%至1.2萬人

五年新增16間長者鄰舍中心

擴大「離院長者綜合支援計劃」，名頧增加三分之一至4.5萬人，家居照顧服務名額增至1.1萬人

恒常化並增加低收入家庭照顧者津貼，每月金額增加25%至3,000元，惠及1萬名照顧者 提升安老院質和量 全力增加安老院舍資助宿位，目標五年增兩成

適度容許輸入安老院護理員，保障本地工人優先就業

額外資助逾1,700名學生修讀登記護士課程，畢業後須服務福利界至少三年

紓困措施 政府深明外圍環境和疫情對行業和市民帶來的打擊，將延長紓困措施，為受影響企業和市民提供所需支援。 延長「會議展覽業資助計劃」至明年6月底，隨後推出14億元資助超過200場展覽末來三年在港舉行

延長中小企「預先批核還息不還本計劃」六個月

加大「BUD專項基金」及「中小企業市場推廣基金」資助上限

繼續減收75%商業用戶水費、排污費八個月，寬減75%政府處所租金六個月

延續公共交通費用補貼計劃六個月，每月上限維持500元

專上學生免息延遲償還貸款多一年，至2025年3月底

惠民利民 建設60公里「活力環島長廊」，連接港島北岸海濱長廊及南區多條海濱和郊野步行徑

在荃灣及南區成立地區關愛隊

制定「體育及康樂設施十年發展藍圖」，增建約30項康體設施

就不同環境衛生問題建立「標準行動模式」，並全面檢視環境衛生法例的權限和罰則

提升政府建築物整體能源表現超過6%

未來三年額外7,000個政府建築物停車位充電設施

明年年初提出立法建議，管制即棄塑膠餐具

重組扶貧委員會，識別其他精準扶貧目標群組

邀請「最低工資委員會」研究優化法定最低工資水平檢討機制

北部都會區 行政長官親自帶領「北部都會區督導委員會」

成立專責發展「北部都會區」的部門，統籌各部門推動建設

2023年制訂具體計劃和行動綱領

「生地」變「熟地」由10多年壓縮一半時間

全速造地建屋，十年內完成平整四成新發展土地和落成四成單位

提高發展密度，住宅用地最高地積比率為6.5倍，商業用地為9.5倍

建議興建貫穿「北部都會區」東西的「北都公路」，以及推展由洪水橋接駁至前海的跨境「港深西部鐵路」(「3+3」鐵路及主要幹道項目)

2024年把紅花嶺一帶約500公頃指定為郊野公園