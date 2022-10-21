施政報告2022｜丘應樺：港需度身訂造需要人才　不應與他人對比

特首李家超首份《施政報告》中提出多項「搶人才」、「搶企業」措施。商務及經濟發展局長丘應樺今日(20日)在電台節目表示，報告中「搶人才」措施配合本港需要，香港需要度身訂造需要甚麼人才，不應該與其他人對比。他希望透過引入高科技行業及相關人才，增加就業機會，從而幫助年輕人向上流。

丘應樺稱，不應該與其他人對比，每個地方都有不同需要，現時全世界都在「搶人才」，香港需要度身訂造需要甚麼人才，以及有甚麼人才可以提供。他指《施政報告》中「搶人才」的政策非常好，亦很全面，相比起過往考慮得更周詳，認為今次「搶人才」計劃一定有效招攬到需要的人才。

「招商引才專組」目標年底定出招攬企業名單

他又指，政府目標在本年內成立「引進重點企業辦公室」，並會邀請不同業界成立委員會，與政府跨部門商討產業的未來發展，找尋合適企業來港；至於「招商引才專組」目標在年底定出招攬企業名單，明年開始進行招攬活動。他認為香港是中西文化交流地方，適合不同國家人才，相信新政策有相當競爭力，期望透過引入高科技行業及相關人才，增加就業機會，協助青年上流。

對於《施政報告》提出擴展會展設施，以及資助舉辦展覽活動，丘應樺稱，本港的展覽業有自身優勢，相信部分國際展覽僅暫時移師到外地，最終會願意返港。