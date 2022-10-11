施政報告2022｜人力資源管理學會倡撤銷所有入境限制　吸人才回流

新一份《施政報告》將於下周三出爐，香港人力資源管理學會(學會)最近向行政長官李家超提交了一連串建議，希望政府能促進青年、女性及青老年就業的工作環境，以擴展本地人才庫及縮減人才缺口，同時建議撤銷所有入境限制及隔離措施，認為是本港重拾競爭力的關鍵，對再吸引海外專才及人才回流更見成效。

學會指，雖然本港近日放寬入境限制措施至「0+3」，但仍非國際人才的首選工作地點，並持續落後於新加坡等其他商業樞紐，深信撤銷所有入境限制及隔離措施是經濟復甦的重要一環，亦是本港重拾競爭力的關鍵，認為對再吸引海外專才及人才回流更見成效。

孔于人：港適逢「屋漏偏逢連夜雨」

學會會長孔于人表示，香港適逢「屋漏偏逢連夜雨」，不但國際人才選擇離開香港，而移民潮更令人才缺口持續擴大，導致人力資本不斷流失，這現象令各界難以維持整體的人力資源水平，更不利未來建立人才庫。

他建議政府一方面應提升女性勞動人口比率，另一方面應以身作則，聘用更多青老年僱員，協助他們發揮所長及實踐經驗，去年本港男性及女性的勞動人口比率分別約為65%及48%，學會認為政府應當訂立政策目標，提升女性相關比率，與新加坡(64%)、日本(77%)及南韓(64%)等地看齊，並建議政府正視性别薪酬差距事宜，認為香港可參考英國，如僱用250名或以上員工的機構，須向政府提交其機構的相關性别薪酬差距資料。