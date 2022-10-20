施政報告2022｜何永賢：「簡約公屋」非貨櫃箱改裝　具獨立廁所租金屬同區新公屋九成

特首李家超首份《施政報告》中提出「簡約公屋」的概念，政府今日下午(20日)召開記者會，首次公布未來10年可供發展土地的供應預測。房屋局長何永賢在會上進一步介紹「簡約公屋」，她說「簡約公屋」是一個全新概念，並非坊間所說買貨櫃箱改裝而成，當中有獨立洗手間、煮食地方及冷氣等基礎設施，租金是同區新公屋的九成。

採用全新組裝合成建築法

何永賢稱，未來5年將有3萬個「簡約公屋」單位供應，並邀請到建築署團隊協助，以公營房屋單位的類型作基礎，用全新組裝合成建築法興建，強調是全新特別為「簡約公屋」設計，並非坊間所說買貨櫃箱改裝的形式，內裡有獨立洗手間、廚食地方、冷氣熱水爐等基礎設施，租金是同區新公屋的九成。

她又強調，「簡約公屋」數量與過渡性房屋並沒有重疊，過度性房屋會繼續以2萬個單位為目標，「簡約公屋」的3萬數量是額外增加。她解釋，當局已經覓地興建未來10年共36萬個公屋單位，未來5年有12.8萬個單位建成，加上提供3萬個「簡約公屋」單位，一共增加到15.8萬個，比起10年長遠房屋策略預計的供應多出五成。

料未來5年1.2萬單位可提早上樓

至於「公屋提前上樓計劃」，何永賢指，審視未來各個發展項目，預計未來5年有1.2萬個單位可以提早落成，比預期提早3至18個月上樓，包括在古洞北19區分2階段發展，有部分單位可以提前18個月落成。