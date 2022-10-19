施政報告2022｜全力發展「北部都會區」 住宅用地以最高地積比率6.5倍為指引

李家超指，「北部都會區」是未來的策略發展據點，亦是驅動香港再創高峰的新引擎，政府會全力推進「北部都會區」建設。區內已開展多項大型發展項目，政府會在不同環節提量、提速、提效、提質，將大型項目「生地」變「熟地」由過去需時十多年大幅壓縮一半時間。

為強化建設「北部都會區」的「治理體系」，政府將分別成立「北部都會區督導委員會」及「北部都會區諮詢委員會」，前者由行政長官親自帶領作高層政策指導及監督，後者由財政司司長主持並由專家及社會人士組成，為推展「北部都會區」出謀獻策。特區政府將與廣東省政府緊密對接，讓「北部都會區」發揮超越地理界線的限制，與廣東省、深圳市和大灣區產生協同效應。明年會成立專責發展「北部都會區」的部門，主導和統籌各部門以創新發展模式推動建設，目標是在明年內制訂「北部都會區」的具體計劃和行動綱領。

以「國際創科新城」為主題 構建「北部都會區」

至於建成後的「北部都會區」，將以「國際創科新城」為主題，集優質生活、新興經濟和文化休閒於一體，以創新城市設計推動職住平衡和綠色生活，發展和保育並存。政府會充分利用「北部都會區」的邊境優勢，促進口岸地區的綜合發展。西邊以洪水橋、厦村新發展區為重心，藉着毗鄰前海的地利，成為核心商業區，輻射深圳以至大灣區；中部以新田科技城為核心，聚集創科企業，與一河之隔的深圳創科產業集中地，產生協同效應，並成為多元創新試點。新界北新市鎮的現代產業發展，亦可與深圳互相配合；而東邊則坐擁豐富自然和旅遊資源，可供兩地發展康樂和旅遊。

未來工作重點包括：