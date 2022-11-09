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2022-11-09 12:06:28

施政報告2022｜加強公務員獎罰制度 曾國衞：問責官員懲處機制行之有效

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金鐘 政總 行政長官2022年施政報告中其政策範疇的相關措施記者會 曾國衞

政制及內地事務局長曾國衞今日（9日）在立法會表示，施政報告提出加強公務員獎罰制度，以及引入政策指標供社會監督施政進展，而問責官員的獎罰就按原有機制處理。曾國衞指設立包括關鍵職效指標KPI在內的各種指標，是回應社會的訴求，制定已時經過科學計算，考慮各種因素，相信政府各部門都會努力達成，亦不會因此有大壓力。他指假如指標未能達成，政府會檢視是否有資源、法律或部門協調等限制。曾國衞又指問責官員本身已有相關守則，違反守則的官員可被譴責甚至報請中央停職或免職，指現有懲處機制行之有效。

新思維狄志遠質疑施政報告的新措施只針對公務員，對問責官員是「向下緊向上鬆」，認為對表現欠佳的問責官員亦要加強懲處制度；民建聯何俊賢就提出，加強施政更重要是融合問責及公務員團隊，指現時問責官員無權挑選屬下的公務員團隊會不利施政，認為機制需要改革。

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