施政報告2022｜孫東：研究興建第2個先進製造業中心 冀吸引百間創科企業

創新科技及工業局局長孫東出席記者會，闡述《行政長官2022年施政報告》中其政策範疇的相關措施。孫東指，國家大力支持香港創科發展，發展創科是今屆政府其中一個重點。《施政報告》目標在未來5年吸引100間國際創科企業駐港。

四大發展方向：

完善創科生態圈，實現再工業化；

狀大創科人才庫；

智慧香港；

積極融入國家大局，以結果為目標發展創科。

5年內智能生產線增至130條

當中包括︰撥款110億元資助大學創科團隊，冀在未來吸引100間創科企業駐港，在香港擴展業務，當中20間為龍頭創科企業；創新科技及工業局轄下將開設「工業專員」一職，專責統籌和督導促進香港創科產業和「再工業化」發展的政策工作；並研究在大埔創新園，興建第2個先進製造業中心，在5年間內資助智能生產線，由30條增至130條；全力建造河套區、擴建數碼港及科學園等；以及為人才提供住宿空間，興建「創科斗室」等。

建設智慧政府 智慧香港

此外，當局亦會建設智慧政府，鼓勵公私營機構開放數據；並以港深河套區為基礎，確保資金、物資、人員流通，部份用地將在明年起招標。孫東又表示，政府會壯大人才庫，建設「智慧香港」，積極融入國家發展大局的同時，鞏固香港國際化的優勢。他又提到國家正選拔航天工程的載荷專家，體現國家對香港科技界的高度重視，政府會積極配合，為國家推薦合適人選。