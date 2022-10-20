施政報告2022｜市民質疑國家不愛香港 李家超：國家十分關愛香港

行政長官李家超昨日發表任內首份施政報告，他認為當日很多措施已經很進取，不認同《施政報告》要與其他地方比較，又指在3至4月疫情期間不少人染疫過身，對他來說不只視作數字，而是家人「出事」，又回應市民指國家十分關愛香港。



《施政報告》出爐後，有評論指部分措施被指與新加坡類似，但本港的大前提是要放寬檢疫政策。李家超出席電台聯播節目回應指，檢疫政策是要在可控範圍給予社會最大空間，讓各項活動可穩妥推進。他說，任何政策不能短視，要有長遠目光，在3至4月疫情期間不少人染疫過身，又稱「不要冷冰冰只看數字」，要代入當作家人看待，因此對他來說不是數字，而是家人「出事」。

李家超稱國家無條件幫助香港

有市民致電節目指有人離開香港是因欠缺自由，質疑國家不愛香港。李家超回應，國家十分關愛香港，在多方面都很照顧香港，很多政策都有考慮到香港利益，例如「十四五」規劃中給予香港8個中心定位；又指，早前本港疫情嚴峻時，香港醫療系統超負荷，國家無條件提供幫助，包括7日建好方艙、派出前線專家及內地醫護來港等。

至於為何香港與內地遲遲未能通關，李家超說，需要明白國家的防疫政策有其獨特考慮，亦一視同仁，強調逆隔離政策如果不是獲內地同意，是無可能商討的。