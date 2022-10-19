施政報告2022｜成立「基層醫療健康管理局」 優化長者醫療券計劃容許夫妻共用

政府會在今年推出「基層醫療健康藍圖」，以地區康健中心作為樞紐，統籌為市民提供的基層醫療服務，與私營醫療界別共同推廣「一人一家庭醫生」理念，並協調不同醫療專業，在社區內提供全面、持續、以人為本的基層醫療服務。



新措施包括成立「基層醫療健康管理局」，專責統籌管理公私營界別的基層醫療服務，制訂標準和設立質素保證機制；推出為期三年的「慢性疾病共同治理先導計劃」，明年起轉介經地區康健中心識別有高血壓或糖尿病高風險的市民至私營界別，作進一步檢查。確診市民將獲安排家庭醫生及專職醫護團隊的治療服務，持續管理慢性病和預防併發症。政府會資助約一半檢查和治療費用。我們亦會成立策略採購統籌處，統籌透過私營醫療界別提供的基層醫療服務。

優化長者醫療券計劃 容許夫妻共用醫療券

優化長者醫療券計劃，容許夫妻共用醫療券，並擴大適用範圍至「認可醫療專業註冊計劃」的聽力學家、營養師、臨床心理學家和言語治療師，以及經專業評定並提供的醫療設備，例如助聽器等。另外，實施為期三年的先導計劃，把現時每年2,000元的醫療券增至2,500元，長者使用至少1,000元醫療券於預防疾病和管理健康等特定基層醫療用途後，增添的500元會自動發放至其戶口作該等用途，以鼓勵長者更有效使用基層醫療服務；

另外，增強中醫藥角色，政府資助中醫藥門診服務的名額由每年600,000個增加三分之一至800,000個，同時加強地區康健中心的中醫藥服務；亦會善用跨專業醫療人員服務，包括修訂《輔助醫療業條例》容許物理治療師和職業治療師可於指定情況下，免轉介直接服務病人；檢討牙科服務，成立「牙科護理服務發展工作小組」檢視現行服務，並就加強服務範疇和模式向政府提供意見，以及重整地區醫療用地和設施，成立「醫療設施規劃和發展督導委員會」，推動相關發展和重建項目。