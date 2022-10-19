施政報告2022｜推「簡約公屋」未來五年建3萬單位 輸候公屋時間「封頂」降至四年半

推出全新「簡約公屋」 — 政府會利用短期內未有發展計劃的政府和私人土地，以標準簡約設計和「組裝合成」快速建成「簡約公屋」。在五年內興建約30,000個單位，增加約四分之一公營房屋供應。輪候傳統公屋三年或以上人士可申請入住「簡約公屋」提早上樓，以家庭為優先。入住人士可保留輪候傳統公屋的位置，之後遷入傳統公屋。「簡約公屋」會配備傳統公屋的基本設施，租金較同區傳統公屋低。我們會向立法會申請專項撥款興建和營運「簡約公屋」。同時，我們會繼續與民間協作，落實已規劃約20,000個過渡性房屋單位。

政府同時會推出「公屋綜合輪候時間」指數，反映申請者綜合輪候傳統公屋和「簡約公屋」的時間。以新增申請者和回收公屋單位數量維持現水平不變計算，目標是在四年內把「公屋綜合輪候時間」由六年降至約四年半。