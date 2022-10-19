施政報告2022｜政府成立「引進重點企業辦公室」、「共同投資基金」

李家超表示，香港是全球最具競爭力的經濟體之一，亦是內地對接國際市場的重要窗口，因此必須更積極和進取地「搶企業」、「搶人才」。



政府會構建新體系，推出一系列新措施，招商引資引才，強化競爭力：成立「人才服務窗口」為來港人才提供一站式支援，另各地經貿辦設「招商引才專組」積極游說目標企業及人才。合資格外來人才成永久居民後可申請退還在港置業額外印花稅。另會從「未來基金」撥出300億元，成立「共同投資基金」，以引進和投資落戶香港的企業；推出「高端人才通行證計劃」，羅致這些人才來港發展，優化現有多項輸入人才計劃，加強吸引力。

政府目標引進重點企業



於今年內成立的「引進重點企業辦公室」，將針對生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業，專責引進世界各地高潛力、具代表性的重點企業。

工作包括：

制訂目標企業名單，指導各「招商引才專組」主動接觸這些企業和進行磋商

制訂具針對性及吸引力的特別配套措施，包括土地、稅務和財政等方面，並提供度身訂造的企業落戶計劃

為這些企業的人員提供一站式配套服務，例如申請簽證、子女教育安排等。

至於新成立的「共同投資基金」會按企業個別項目帶動本地產業發展的潛力，考慮參與共同投資。政府亦會成立「引進重點企業諮詢委員會」，由相關業界和社會領袖組成，向財政司司長就整體策略提供意見。