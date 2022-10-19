施政報告2022｜政府成立「香港投資管理有限公司」 進一步用好財政儲備

行政長官李家超今日（19日）公布的上任後首份《施政報告》，昨日（18日）公開報告的封面，顏色選用綠色，代表希望、生命力及和諧穩定，內容會提出更多關於發展經濟及改善民生的措施和政策，包括土地房屋問題及如何增強香港競爭力等，另外一本則提及政策措施的篇章。

李家超在前言提到，政府會維護獨立的司法權，全力支持司法機構依法獨立行使審判權，保障和支持法官、檢控人員和法律從業人員依法履行職務，維護司法公正和法治精神，增強市民和國際社會對香港法治的信心。他又指，政府會成立「法治教育督導委員會」，由律政司司長主持，推展全新的「法治教育領袖培訓計劃」，在社區層面推廣一致和正確的法治訊息。

完善「治理體系」 並成立「香港投資管理有限公司」

李家治指，將提高治理水平，要從「治理體系」、「治理能力」和「治理效能」着手。政府會在不同領域完善「治理體系」，包括決策架構、系統目標、領導角色、權責分配和執行機制。李家超就任首月成立的四個工作組正是一次體系設置，以應對跨代貧窮、地區環境衞生、公營房屋供應和土地房屋統籌的問題。這些「治理體系」已做出一些成績，其中，由政務司副司長領導的「地區事項統籌工作組」成功在短時間內打擊多個清潔及阻街黑點，讓一條在土瓜灣被非法霸佔多年的公眾後巷回復舊貌。



另外，在政府投資的「治理體系」方面，李家超亦已指示財政司司長成立全新「香港投資管理有限公司」，進一步用好財政儲備以促進產業和經濟發展，把近年在「未來基金」下設立的「香港增長組合」、「大灣區投資基金」和「策略性創科基金」，以及下文提到的「共同投資基金」歸一收納，匯聚有關資源，由政府主導投資策略產業，吸引和助力更多企業在港發展。