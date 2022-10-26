施政報告2022｜政府目標5年內提供額外約3000個青年宿位 麥美娟：年底公布青年發展藍圖

最新一份《施政報告》提及，政府計劃擴大「青年宿舍計劃」，資助非政府機構租用合適酒店及旅館房間，轉作青年宿舍用途，目標在5年內提供額外約3,000個宿位，青年須繳付市值約6成租金入住。民政及青年事務局局長麥美娟今日（26日）表示，酒店業界反應正面，期望宿位能夠分布在不同地區，方便年輕人上班，入住青年亦須參與地區或志願服務回饋社會。她又稱，目前須與業界商討營運方法及資助金額，又指若有更多酒店參與，相信不用5年就有3,000個青年宿舍單位落成。

麥美娟：青年工作細水長流 成效難以量化

首個版本的「青年發展藍圖」將在本年底公布。麥美娟在一個電台節目表示，「藍圖」將針對青年人在學業、就業、創業及置業四個範疇制定政策，打算每年更新「藍圖」，回應青年人訴求，但若政策能理想落實，有機會延長至每兩至三年更新一次。她又稱，青年工作的成效難以量化，屬細水長流的工作，不希望流於「跑數」，因此部分政策不會設立關鍵績效指標（KPI）。

「關愛隊」冀明年底前擴至18區 麥美娟：與區議會職能沒有重疊

《施政報告》提出將在全港18區設立「關愛隊」，明年首季在荃灣及南區試行。麥美娟稱，選擇該兩區是因為當區集齊不同地區的特性，區內亦有寮屋、樓齡長的公共屋邨、三無大廈、劏房，以至低密度住宅，讓當局汲取經驗再推展至其餘16區。 麥美娟又稱，區議會屬非政權性的區域諮詢組織，而關愛隊則用於凝聚力量並提供長期社區社務，兩者職能沒有重疊，亦無從屬關係。她補充，不排除政黨會參與營運18區關愛隊，重申當局甄選時，只會考慮團體是否了解地區特性、是否具備地區服務經驗、可否長期服務。

此外，律政司明年第三季將展開「法治教育領袖培訓計劃」，培訓關愛隊在內的不同界別提供法治教育。麥美娟稱，關愛隊願意做好法治進入社區的工作，又形容社區是普及法治教育的起點。