施政報告2022｜李家超引用「路不行不到，事不為不成」　稱港正實現新飛躍起點

李家超指，香港內耗不斷的日子已經過去，現正是實現新飛躍的起點。(蘇文傑攝)

行政長官李家超今日(20日)出席立法會《施政報告》答問會，他致辭時表示香港內耗不斷的日子已經過去，現正是實現新飛躍的起點，香港要自強不息，要有以善拼敢贏的精神，把握固有及新優勢，強調為創造美好未來，大家要坐言起行，急不容緩，他提到「路不行不到，事不為不成」，期望立法會議員支持《施政報告》。

指 《施政報告》採納不少議員意見

李家超指，香港經歷2019年社會運動、港獨、外部勢力威脅國家安全及社會治安，中央頒布《港區國安法》及完善選舉制度，落實「愛國者治港」後，香港「由亂到治，由治及興」，現時社會大致穩定，立法會高質高效議政論政，認為應珍惜得來不易的時刻，而本屆立法會是中央落實「愛國者治港」後第一屆立法會，具廣泛代表性，並指《施政報告》採納不少議員意見，包括醫療券加碼及夫妻共用、支援中小企、破格「搶人才」、「搶企業」等措施，顯示行政立法機關良性互動，可以為本港及市民謀幸福，日後提高治理水平，共同維護社會和諧穩定。

他又指，新冠疫情至今已持續3年，政府精準抗疫，各方面的防疫措施，以最小的代價容許最大的經濟及民生活動，《施政報告》要把握機，帶社會共同解決社會累積的問題，又認為報告的政策不應被5年的時間限制。