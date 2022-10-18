施政報告2022｜李家超：二十大報告將是港未來工作行動指南　《施政報告》會提更多發展經濟改善民生措施

行政長官李家超今日(18日)在行會前見傳媒，他表示剛公布的二十大報告中多次提及「一國兩制」和有關香港的論述，對此感到鼓勵，坦言報告會是特區政府未來工作的行動指南。他又預告，明日公布的首份《施政報告》中會提出更多關於發展經濟及改善民生的措施和政策，包括土地房屋問題以及如何增強香港競爭力等。

李家超指，中共二十大報告是對「一國兩制」實踐有精闢論述，是推動香港發展的定海神針，最鼓舞是報告多次提及「一國兩制」和有關香港的論述，充分表現中央對「一國兩制」事業和港澳工作的高度重視，並且提到「三個長期」，即是長期保持「一國兩制」，香港原有資本主義制度長期不變，完全支持香港長期保持獨特位置和優勢。他形容，過去5年香港經歷回歸以來最嚴峻考驗，國家是香港最堅強的後盾，香港正走向「由亂轉治」、「由治及興」的階段，各界要有團結奮鬥的新作為。

首份《施政報告》涵蓋土地房屋和增強競爭力

他又向傳媒展示明日公布的首份《施政報告》，重申封面用綠色代表希望、生命力及和諧穩定，並預告報告中會提出有關發展經濟、改善民生的措施，包括針對土地房屋問題及如何增強香港競爭力等，又說在《施政報告》不同措施之下，訂立了很多政策，報告會有政策篇章，讓外界跟進不同領域的項目。

對於加強國家安全能力，是否新一份《施政報告》的重點之一，李家超表示，大家要有耐性等多一天，明日會詳盡交代，重申特區政府有憲制責任，需就《基本法》23條立法，期望立法建議是完備，能應付地緣政治複雜，以及狀況急劇轉變下的所有情況，希望盡量毋須再修訂。