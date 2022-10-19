施政報告2022｜李家超：將修訂區旗區徽條例　推進23條立法準備工作

行政長官李家超今日(19日)發布任內首份《施政報告》，他表示香港正身處世界百年未見的大變局，但在「一國兩制」下機遇處處，強調香港現處於「由亂到治」走向「由治及興」的關鍵期，未來五年，他會帶領政府團隊團結各界，凝聚力量，積極發揮包容共濟、求同存異的優良傳統，為市民謀幸福，為香港謀發展，讓東方之珠更光更亮。

「基本法推廣督導委員會」改名「憲法和基本法推廣督導委員會」

李家超又表示，會繼續堅定不移維護特區的憲制秩序，維護《憲法》確立的國家根本制度，進一步推展《憲法》、《基本法》和《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》（《香港國安法》）的宣傳教育。由政務司司長領導的「基本法推廣督導委員會」將改名為「憲法和基本法推廣督導委員會」，反映政府對推廣《憲法》工作的重視和決心。

而且，為進一步維護區旗及區徽作為特區象徵和標誌的尊嚴，政府將於本立法年度提交《區旗及區徽條例》的修訂草案，與《國旗及國徽條例》和《國歌條例》適度地保持一致。

進一步健全香港維護國安法律制度和執行機制

為準確落實《香港國安法》的立法原意，我們會進一步健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，包括推進《基本法》第二十三條立法準備工作、立法規管線上線下眾籌活動、立法提升關鍵基礎設施的網絡安全、完成處理虛假訊息的顧問研究作政策考慮等。