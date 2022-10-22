施政報告2022｜李家超：希望用行動拉近與市民的距離 增加互信基礎

行政長官李家超今日（22日）在一個電台節目表示，希望青年發展藍圖能幫助年輕人在讀書到建立家庭的階段，包括學業、創業及置業等多方面提供協助，指政府已就青年發展藍圖舉行多場諮詢，亦可隨時加入不同意見。被問到是否希望與青年修補關係，李家超表示，社會上有不同看法，政治理念不一致屬正常，政府並非要説服市民改變想法，而是希望用行動拉近與市民距離，做出成績，增加互信基礎。

「關愛隊」小隊化管理是最好模式

李家超的《施政報告》提出，十八區會設立「關愛隊」。他表示對「關愛隊」有很多想法，日後「關愛隊」會是一支龐大隊伍，但會採用「小隊化」管理，強調最重要是以服務為主。李又指，民政及青年事務局及政制及內地事務局，會檢討未來地區組織的功能和產生辦法，現屆區議會任期明年底結束，有關檢討要盡快在一年內完成，之後付諸實行，重申參與地區行政的人士，要真正「愛國愛港」，不能違背《基本法》。



另外，施政報告提出會公開表揚優秀的公務員。行政長官李家超在一個電台節目表示，希望表揚榜做到示範作用，宏揚優秀工作模式，而表揚公務員的最終決定權在他手中。施政報告又提出會終止聘用工作表現欠佳的公務員，李家超表示，有關機制一直存在，但處理時間漫長，希望公務員事務局可以制定一個有效率及公平公正的機制。 李家超認同，近期政務官申請人數下降，但相信政府工作仍然有吸引力，可以吸引優秀人才加入，相信新的獎懲機制無阻招募人才。