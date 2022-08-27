施政報告2022｜李家超：房屋問題是重中之重　施政報告會有清晰交代(更新)

【17:15更新】有出席第二場施政報告地區諮詢會的市民表示，希望當局在施政報告提出有關文化藝術方面的具體措施；有市民建議政府繼續優化本港的教育，與內地優勢互補；亦有25歲的年輕人關注，完成專上院校課程需要償還巨額學債的問題，希望政府協助減輕壓力。

另外，亦有市民關注舊區重建議題，有本身是社工的市民促請政府增建過渡性房屋，並加強對居家安老長者及照顧者的提供支援，以及加強協助住在劏房的新移民家庭。

李家超回應時強調，房屋問題是重中之重，當局已成立兩個小組，希望施政報告中會給予較為實際及清晰的交代。



李家超形容出席者的意見貼地，政府會在文化等方面繼續推展工作，至於青年人跨代貧窮問題，政務司司長陳國基日前已公布相關計劃；學債方面，當局會作考慮；至於居家安老會是大方向，政府會考慮如何幫助照顧者。

對於有市民批評政府部門間工作不協調，李家超回應指，有不少社區問題需要跨部門統籌工作，有時會權責不清，或涉及法庭訴訟，由政務司副司長卓永興領導的地區事務小組非常積極解決問題，其中打擊衛生黑點的工作，成功清理一條被霸佔9年的街道，正正顯示是「以結果為目標」。

李家超又回應環保議題，認爲要加強本地回收，以達到《香港氣候行動藍圖2050》的目標，指要加快垃圾徵費工作。他又指，社福發展「沒有最好，只有更好」，但資源調配及土地供應是挑戰。

同場的政務司長陳國基亦回應跨代貧窮問題，指他接觸過的基層小朋友因家庭環境而見識少，有新移民幼童廣東話不好，自信心低，由他領導的小組已推展師友計劃，首階段2000名基礎學生受惠，將來會增加名額。



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行政長官李家超就10月19日發表的首份施政報告，今日下午將會在南區出席第二場地區諮詢會。他在社交專頁Facebook指，將會和4位司長、副司長，以及8位局長一同出席。



政府新聞網、香港電台31、32台，以及香港電台第一台，將於下午3時30分進行直播。