施政報告2022｜李家超：抗疫不能操之過急　正全力與內地商討通關

行政長官李家超今日(19日)發布任內首份《施政報告》，在抗疫方面，他重申希望「抗疫不走回頭路」，強調抗疫操之過急會出亂子，政府的抗疫路線是不斷向前，根據疫情實際情況和變化，調整和優化措施，確保一切有序穩妥，逐步向前推進。他又說，聯通內地和外地同樣重要，必須同時努力推進，特區政府正全力與內地商討，爭取在不增加內地疫情風險的前提下，循序漸進恢復跨境往來。

李家超指，疫情肆虐將近3年，香港作為一個高度開放的經濟體，受疫情的影響特別明顯，政府的抗疫路線是清晰的，正循序漸進推進，目標是為民生和經濟活動創造最大空間。他又說，本屆政府上任3個多月，已經階段性推出多項以風險管理為本的精準抗疫措施，逐步放寬管控，包括取消航班熔斷機制、分階段放寬社交距離措施等，及實行「0+3」入境檢疫等。他表示，若在條件許可下，政府會按部就班優化各項措施，亦會設計針對性方案，確保香港的盛事、經濟和大型活動順利穩妥進行。

首要在港做 「逆向隔離」

對於與內地通關，他說聯通內地和外地同樣重要，必須同時努力推進，政府正全力與內地商討，爭取在不增加內地疫情風險的前提下，循序漸進恢復跨境往來，第一個目標是在香港做「逆向隔離」，即「前置檢疫」，做到符合內地「7+3」的防疫標準，在港檢疫後閉環送到內地，確保疫情不會倒灌內地。「前置檢疫」可減輕內地檢疫酒店和人手壓力，增加香港到內地的確定性；同時特區政府正與內地商討，在風險可控下，增加深圳人文通道限額，配合兩地市民的聯通需要。

李家超重申，5大抗疫原因，包括不躺平；減重症，減死亡；保護高風險人士，包括「一老一幼」及長期病患者；以科學精準方法識別不同風險級別人士，分級管控；及平衡疫情風險與經濟需要。他說抗疫之路要走多久，取決於很多因素，操之過急會出亂子，會帶來難以逆轉的風險，欲速反而不能達，政府要密切留意外地疫情變化、冬季流感可能帶來的風險、病毒株變異的情況，以及本地醫療系統的承擔能力等，只有大家各守其分，同心協力，抗疫之路會走得更順，達到為民生和經濟活動創造最大空間的目標。