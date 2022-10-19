施政報告2022｜李家超：未來5年準備好建不少於7.2萬個私營房屋單位土地

行政長官李家超今日(19日)發布任內首份《施政報告》，除推出「簡約公屋」外，在私營房屋供應方面，他表示在未來五年準備好可興建不少於72 000個私營房屋單位的土地，同時政府增加土地儲備，重奪供應主導權。

李家超指，根據《長遠房屋策略》最新推算，未來10年私營房屋需求為12.9萬個單位，政府會以此為基本目標，在未來5年準備好可興建不少於7.2萬個私營房屋單位的土地，通過賣地及鐵路物業發展推出市場，再加上市區重建局及其他私人發展項目，整體供應將多於估算需求。他又說政府除了穩定私營房屋供應外，構建置業階梯方面，亦會透過提供「居者有其屋計劃」、「綠表置居計劃」和「港人首次置業」(「首置」)等資助出售房屋，實現市民置業願望。

規劃署明年完成檢視餘下所有「綠化地帶」發展潛力

此外為主導土地供應，李家超稱政府會物色更多土地以照顧需求並增加土地儲備，包括通過新一輪「綠化地帶」研究和《農業優先區顧問研究》釋放的可發展土地，全港約有1.6萬公頃「綠化地帶」，逾半已知有明顯發展限制，例如坡度較斜、具生態敏感性等。餘下8,000公頃中，1,200公頃已被納入發展計劃。新一輪研究再識別約255公頃有發展房屋潛力的「綠化地帶」，可提供7萬個單位，並會在2024年或之前改劃第一批土地。規劃署明年會完成檢視餘下所有「綠化地帶」的發展潛力。

逾半棕地陸續轉化成房屋和其他用途

同時政府會著力發展棕地，新界現有1,600公頃棕地當中，逾半會陸續轉化成房屋和其他用途。以古洞北/粉嶺北新發展區為例，兩年前開始清理的棕地，今年完成平整並交予房委會興建公營房屋。在加快收回棕地進行發展的同時，政府會適切照顧包括寮屋住戶、棕地作業者等受影響人士的需要，包括明年起在元朗和洪水橋推出土地興建多層工廈，並於地契條款要求撥出若干樓面面積以低於市場租金租予受影響的棕地作業者。另會於今年提出將軍澳第137區的發展計劃，預計可提供5萬個房屋單位，最早2030年入伙。