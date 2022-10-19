施政報告2022｜李家超：設「特首政策組」提升長遠議題研究　引入「紅隊」扮反對角色助檢視決策

行政長官李家超今日(19日)發布任內首份《施政報告》，他表示今年內成立「特首政策組」，提升政府對長遠和策略性議題的研究和倡議能力，同時引入「紅隊概念」(red team)，紅隊扮演批判、反對的角色，協助全面檢視決策和執行計劃的效果，堵塞漏洞，優化政策。

李家超指，今年內成立「特首政策組」，提升政府對長遠和策略性議題的研究和倡議能力。「特首政策組」要從大局觀和國際觀出發，掌握本地社情民情，更要深入研究和分析內地政策和發展及國際形勢，向他匯報，同時建立恆常內部研討機制，協助政府制訂前瞻的政策。

至於在日常決策方面，李家超稱，引入紅隊概念(red team)。紅隊扮演批判、反對的角色，協助全面檢視決策和執行計劃的效果，堵塞漏洞，優化政策。

他續稱， 政府的「治理能力」取決於領導和團隊的集體能力，兩者緊密結合，才能發揮協同效應，達致「一加一大於二」，創造最大價值，讓市民得到最大成果。一個人的能力無論多大，總是有限，因此他重視團隊精神，成員各司其職，各部門及人員優勢互補，上層積極指導，並在問題醞釀初期主動介入。他非常欣慰團隊團結一致，與他抱有共同理念，司長、副司長主動統籌跨局、跨部門工作，各局長亦積極出謀獻策，團隊同心勤政為民。

李家超又指，政府固然要積極推進政策措施，但更重要的是讓市民有「獲得感」，切實感受到施政成果為他們帶來裨益。政府做事既要符合程序，更要「以結果為目標」。他已就指定項目訂立了約110個不同指標(包括績效指標(KPIs))，收錄於附件，以便監督進度和成效，適時改進，我並要求各政策局和部門進一步制訂更多指標，在立法會匯報。