施政報告2022｜李家超：近期離港人數較多　惟每人離港故事不一樣

特首李家超昨日公布首份《施政報告》，提出多項「搶企業」、「搶人才」措施，今早(20日)他出席電台聯播節目繼續解說報告內容。被問到過去2至3年有不少人不感覺到在香港幸福，因此離開香港，《施政報告》除搶外地人才外，還有甚麼挽留本地人才或吸引外流港人回來的措施。李家超承認這段時期離開香港的人數較多，但認為離港是因為不幸福的說法比較粗略，強調每個人離開香港的故事不一樣，不要忘記香港本身有很多吸引力，要最重要做好及強化自身優勢。

稱 香港吸引力是DNA 有信心 離港市民 會回流

李家超稱，歷史上香港人亦習慣「出出入入」，有些人離開香港可能是喜歡在某地讀書，又或者是親戚及發展空間原因，加上香港是競爭世界，外國亦在搶人才。他重申香港自身有吸引力，在2019年前未有「黑暴」、「港獨」時，當時香港不擔心人才問題，現時政策主動性有差異，香港的吸引力是DNA，再加上本港推出一系列「搶人才」措施，認為香港增加了競爭力，聚集足夠人才，令離港市民發現香港的好，有信心他們會回流。

他形容《施政報告》推出的「搶人才」措施已經非常進取，允許畢業於全球百強大學，有3年或以上工作經驗的人士來港，但他不會將本港「搶人才」政策與新加坡作比較，至於如何定義巿民的幸福感，他認為每人都有差異，亦會不斷追求，並無一個指標。

市民批「 苛政猛於虎」致人才離開

有市民致電表示，香港一向是人才濟濟，是政府搞到人才離港，強調人才離港的原因大家「心知肚明」，是「苛政猛於虎」，香港一向是崇尚自由的大都會，港人非常愛國，惟內地不愛香港，對港檢疫政策未有放寬，不及日美英等國容許港人入境。李家超回應，國家非常關愛香港，除了在疫情高峰時，派人建方艙醫院、派醫護人員來港等，又在十四五規劃中支持香港8大中心地位，這方面他非常感激，他明白每個人的觀點角度不同，重申國家是有一套防疫政策。