施政報告2022｜李家超：香港一定搶人才　指諮詢會收穫良多

行政長官李家超將於10月19日發表首份《施政報告》，今日將舉行地區諮詢會，直接與市民交流，鼓勵市民收看或留言發表意見。諮詢會上有約100名市民出席，大部分為地區組織代表，就房屋土地、經濟、交通、物流及教育等議題提出意見。李家超指，今天2小時的諮詢會收穫良多，感謝市民積極討論，踴躍發言。觀看直播的網民亦留言提出不少寶貴意見。

有出席者提出，希望增加公屋供應，將公私營房屋比例調升至8比2；亦有人希望當局放寬過渡性房屋層數限制至6層，以增加單位數量。有出席者期望當局加快將「生地」變「熟地」的時間。有出席者希望政府發展郊野公園邊陲地帶，將能提供不少土地，希望政府多下功夫，縮短公屋輸候時間。李家超回應指，政府已經成立2個相關工作小組，強調會以行動為目標，並非空談，指增建過渡性房屋、重建計劃，以及降低強拍門檻等議題，都是在小組的「雷達」之內，已開始審視。

李家超：吸納海外人才 亦要重視本地人才

有市民提出關於交通基建的問題，希望政府在毋須開山劈石的前提下處理好交通問題，例如在吐路港公路中間，興建行車天橋，在屯門公路轉車站改作建屋用途。李家超回應指，運輸及物流局會探討建議的可行性。

有出席者認為，新移民是香港最大的人才庫，亦對香港很有歸屬感，政府要加強發掘、培育及引導人才，亦有人認為政府考慮青年發展時，要一併考慮住屋及置業等方面如何推動落實。李家超表示，香港一定會搶人才，包括優質的、香港缺乏的、涉及醫療、創科等範疇，他說勞工及褔利局會做仔細分析。他又指除了吸納海外人才，亦要重視本地人才，在教育方面要多元化，增加應用學科，讓學生跟隨自己的興趣多元發展。



