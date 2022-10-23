施政報告2022｜李家超：香港具「美貌與智慧」吸引力基因 司法覆核案敗訴反映本港有人權

本港過去兩年流失約14萬勞動人口，特首李家超出席無綫電視節目時表示，本港人才流失未到頂，但亦不遠，承認過去疫情令本港在「爭人才」方面輸蝕，但目前已逐步開放，強調香港一向有具吸引力的DNA，形容香港有美貌、智慧，現在「強身健體」，增加發展機會，即使世界「審美觀」改變，香港亦要將自己的美麗發揮出來。他又反駁外媒批評香港沒有人權，指最近有市民成功司法覆核政府決定的例子，反映本港有人權。

李家超說，施政報告一系列新措施，例如推出產業政策「引資」，連同本港以往優勢，有信心可達每年吸引3.5萬名人才的目標。他指，本港基因就是吸引，「走到你面前告訴你，我就係咁靚，你嚟啦」，同意大家都在爭奪人才，不可能百分百成功，但有自信心，很多東西別人沒有，例如本港可進入內地市場。

就近期有漫畫家以戲謔方式揶揄政府政策、社會事件等被當局批評，會否令人覺得社會不夠包容問題，李家超指，包容是要包容所有人有表達自己的權利，某一部門覺得對他不公道，他都有發言權，認為這是公平，續指香港有質素的社會，大家表達一下立場，互相了解並非不好，但就舉例外媒說香港沒人權，剛有案件政府敗訴司法覆核，認為「真係要譴責」。他強調，政府接受批評，疫情過後有人以遊行示威表達訴求，只要是合法都會被視為「紅隊」，即從另一角度協助當局檢視施政。